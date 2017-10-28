Краснодарские студенты станцуют во ВГИКе

/Культура/

Хореографы института культуры выступят в Москве.

Студенты кафедры хореографии Краснодарского государственного института культуры 2 ноября выступят на гала-концерте Шестого Общероссийского фестиваля учебных заведений искусства и культуры. Они представят танец "Яблочко".

На фестиваль студенты отправятся вместе со своим преподавателем и руководителем ансамбля народного танца "Калына" Вячеславом Аршининым.

Гала-концерт пройдет в кино-концертном зале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

Напомним, фестиваль ежегодно посещают представители КГИК, в прошлом году институт культуры представляла Анастасия Нечитайло.