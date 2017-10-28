Новороссийцы вернулись с победой!

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С высокими результатами вернулись учащиеся Детской музыкальной школы №1 им. А.С.Данини с VI Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (домра) «Жемчужина Кубани»:

I место – ансамбль русских народных инструментов «Балагуры»

(рук. заслуженный работник культуры Кубани Беляев В.М.)

дуэт домристов «Кампанелла» Евдошенко София и Дроздова Ольга

(рук.Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

II место – Карчевская Вероника (преп. Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

III место – Астанина Мария (преп.Лоскутова Л.В., конц.Бауткина Н.И.)

Евдошенко София (рук.Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

Диплом – Тихонин Артем (преп. Лоскутова Л.В., конц.Бауткина Н.И.)

Дипломом «Лучший преподаватель» награждена Зыкова Галина Николаевна

Диплом «Лучший концертмейстер» присвоен Гребенниковой Алле Арнольдовне

Диплом «Лучшая аранжировка» получил заслуженный работник культуры Кубани Беляев В.М.

Браво победителям!!!