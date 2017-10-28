/Культура/

Новороссийцы вернулись с победой!

С высокими результатами вернулись учащиеся Детской музыкальной школы №1 им. А.С.Данини с VI Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (домра) «Жемчужина Кубани»:

место – ансамбль русских народных инструментов «Балагуры»

(рук. заслуженный работник культуры Кубани Беляев В.М.)

дуэт домристов «Кампанелла» Евдошенко София и Дроздова Ольга

(рук.Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

II место – Карчевская Вероника (преп. Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

III место – Астанина Мария (преп.Лоскутова Л.В., конц.Бауткина Н.И.)

Евдошенко София (рук.Зыкова Г.Н., конц.Гребенникова А.А.)

Диплом – Тихонин Артем (преп. Лоскутова Л.В., конц.Бауткина Н.И.)

Дипломом «Лучший преподаватель» награждена Зыкова Галина Николаевна

Диплом «Лучший концертмейстер» присвоен Гребенниковой Алле Арнольдовне

Диплом «Лучшая аранжировка» получил заслуженный работник культуры Кубани Беляев В.М.

Браво победителям!!!

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Новороссийск ждет вас...

Новороссийцы вернулись с победой!

50% россиян готовы пойти в декрет вместо жен

Духовно сильных людей готовит университет

В порту «Имеретинский» стартует зимняя серия регат Sochi Winter Cup 2017/18