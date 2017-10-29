Президентская библиотека представила новый интерактивный проект, посвящённый Революции 1917 года в России

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Новый информационный ресурс Президентской библиотеки, подготовленный к столетию Революции 1917 года в России, и его краткая англоязычная версия представлены на международном симпозиуме «To 100th Anniversary of the Russian Revolution» («К 100-летию Русской Революции»), который прошёл в Бард-Колледже (штат Нью-Йорк, США). В формате телемоста с площадки Смольного факультета свободных искусств и наук СПбГУ в симпозиуме приняли участие специалисты из НИУ «Высшая школа экономики», Европейского университета и Президентской библиотеки.

Полная версия интерактивной выставки будет представлена в открытом доступе насайте Президентской библиотеки 6 ноября, в канун столетней годовщины Революции 1917 года в России.

Благодаря разделу выставки, созданному в формате интерактивного календаря, через официальные источники – документы, статьи из газет 1917 года, листовки, архивные фотографии – посетитель портала Президентской библиотеки сможет узнать о том, что происходило в Петрограде в этот день 100 лет назад.

Помимо оцифрованных копий официальных документов, статей из периодических изданий того времени, агитационных материалов и фотографий, в ресурсе представлены мультимедийные исторические карты. На них в хронологической последовательности, день за днем, с утра до вечера показаны дни, в которые в Петрограде разворачивались ключевые события 1917 года – падение монархии, июльский кризис, свержение Временного правительства. Посредством инфовидеографики о событиях рассказывают цитаты из воспоминаний их участников, место события отображается на карте Петрограда 1917, с указанием адреса и, по возможности, архивной или современной фотографией. Отдельный раздел – история пребывания Владимира Ульянова (Ленина) в Петрограде, его окрестностях и в Великом княжестве Финляндском после возвращения в Россию, с 3 апреля до 26 октября 1917 года.

Благодаря новому ресурсу посетитель портала Президентской библиотеки сможет объективно взглянуть на события 1917 года. Помимо того, что при подготовке интерактивного календаря источники отбирались на основе случайной выборки, среди авторов воспоминаний представлены люди различных политических взглядов и профессий, социального статуса и должностного положения. Это позволяет увидеть историческую картину с разных точек зрения. Таким образом, самостоятельное ознакомление с ресурсом позволит сделать свои собственные выводы о степени корректности и объективности трактовок, которые даются событиям Революции 1917 года в России.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки