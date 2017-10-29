На заседании киноклуба Президентской библиотеки обсудили, каким был штурм Зимнего дворца в 1917 году

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26 октября 2017 года в киноклубе Президентской библиотеки состоялось открытие нового цикла встреч «История смотрит на нас». Темой первого заседания, приуроченного к столетию Революции 1917 года в России, сталокинообозрение «Был ли штурм Зимнего?». Участники встречи, студенты вузов Санкт-Петербурга, не только посмотрели различные версии ключевого события 1917 года, снятые мэтрами отечественного кино, но и обсудили их с экспертами.

Ведущий цикла доктор филологических наук, доцент кафедры телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Ильченко, открывая заседание киноклуба, особо подчеркнул: «Кинематограф – это отражение истории и её интерпретатор, это особый вид визуальной культуры, который предлагает свои версии того, что происходило или могло происходить в нашей жизни в прошлом, настоящем и будущем».

Оживлённая дискуссия развернулась вокруг первого фрагмента – эпизода из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь» 1927 года. Кадры картины, снятые с большой художественной достоверностью, сегодня могут восприниматься как документальные, но это ошибочно. «На самом деле мы имеем дело с гениальным творением гениального художника, – отметил приглашённый эксперт доктор исторических наук, профессор СПбГУ Роман Соколов, – В картине действительно есть кадры, претендующие на то, чтобы быть воспринятыми как существовавшие в действительности именно в таком контексте событий. Фильм основан на документальных свидетельствах, во многом на воспоминаниях очевидцев, но штурм Зимнего в реальности выглядел не таким образом».

Также участники встречи посмотрели и обсудили фрагменты из фильма Михаила Ромма «Ленин в Октябре», снятого в 1937 году, и картину «Я видел рождение нового мира» Сергея Бондарчука.

Сюжет картины Михаила Ромма «Ленин в Октябре» описывает революционный Петроград 1917 года и показывает роль Ленина в организации восстания большевиков. В фильме отражены все важные события: подготовка восстания на фабриках и заводах Петрограда, легендарный выстрел «Авроры», штурм Зимнего дворца.

Ещё одной попыткой перенести на экран события 1917 года стал второй фильм кинодилогии «Красные колокола» Сергея Бондарчука, снятый по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Картина также воссоздаёт революционные события в России, но охватывает больший период: с 3 апреля по 26 октября 1917 года.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки