В Луганске прошел заключительный этап международного фестиваля цирковых коллективов

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В Государственном учреждении культуры Луганской Народной Республики «Луганский государственный цирк» завершился второй этап международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» с проведением гала-представления лауреатов и призеров фестиваля.

Поздравить победителей пришли заместитель Руководителя Администрации Главы Луганской Народной Республики Олег Черноусов, а также Министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Оксана Кокоткина.

– От имени Главы Луганской Народной Республики и от себя лично приветствую вас на международном фестивале детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее», – обратился к собравшимся Олег Черноусов. – Сегодня в воздухе царит праздник. Каждый из нас на всю жизнь сохранил яркое впечатление о первом походе в цирк. Его двери открыты для современных, актуальных и самых смелых экспериментов.

Отрадно осознавать, что на смену ветеранам сцены приходят молодые артисты, которые перенимают бесценный опыт мастеров манежа. Они показали свое мастерство, которое будет по достоинству оценено истинными поклонниками цирка.

Желаю вам успехов в творчестве и новых побед!

Указом Главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого за высокое профессиональное мастерство, плодотворное сотрудничество, значительный личный вклад в развитие и укрепление творческих связей, а также популяризацию циркового искусства в Луганской Народной Республике были вручены медали «За заслуги» II степени выдающимся деятелям циркового искусства, а также присвоено почетное звание «Заслуженный артист Луганской Народной Республики» Кирашову Рафаэлю Рафаильевичу – главному режиссеру Государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганский государственный цирк».

Кроме того, Олег Черноусов вручил грамоты Главы Луганской Народной Республики цирковым деятелям из Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

Напомним, что международный фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей «Цирковое будущее» проходит в Луганске в 15-й раз. В нем приняли участие коллективы из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Украины, а также Латвийской Республики, Итальянской Республики и Швейцарской Конфедерации.

Источник: Официальный сайт главы ЛНР