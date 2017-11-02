В Краснодаре впервые представят мультимедийный проект «Оживающие полотна»

/Культура/

3D-выставка «Ренессанс. Гении эпохи» откроется 15 ноября в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, экспозиция создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни шедевров, будут показаны на больших экранах в сопровождении произведений классической музыки. Яркие изображения познакомят с творчеством художников эпохи Ренессанса – Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ботиччели, Беллини, Тициана, Венето, Джорджоне, Тинторетто и Веронезе.

– Формат экспозиции предполагает, что зрители будут окружены полотнами эпохи Возрождения. Высота картин — от 3 до 7 метров, – уточнили в ведомстве.

На выставке посетители смогут находиться неограниченное количество времени, для удобства зал оборудован удобными сидениями. Здесь можно стоять или сидеть, перемещаться по залу, слушать классическую музыку, фотографироваться и снимать видео.

Также в арт-пространстве экспозиции можно будет самостоятельно порисовать или принять участие в организованных мастер-классах по живописи.

Выставка продлится до 20 декабря.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края