Сказка «Последний богатырь» бьет рекорды кассовых сборов

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Русская сказка «Последний богатырь» завоевала сердца зрителей и за первый уикенд проката заработала рекордные 458 миллионов рублей. О феномене семейного российского кино рассказал в эфире радио Sputnik продюсер, режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.

«В каждом новом фильме через комедию, сказку, душевные струны я пытаюсь приоткрыть дверцу к сердцу зрителя. В этом фильме, мне кажется, она немного поддалась. Тема русской народной сказки давно никем не вспахивалась, не разрабатывалась. Disney снимал «Книгу мастеров», «Реальную сказку», но это своеобразные подходы, с которыми я не совсем согласен. Чтобы проникнуть в сердце зрителя, нужно с одной стороны пойти по пути юмора, а с другой стороны, сказка должна быть похожа на реальность. Экшн – часть аттракциона, можно захватить зрителей сюжетом без него, но это будет сложнее. В нас живет внутренний ребенок, мы обращаемся именно к нему. Пытаемся снять капустную кожуру с человека и поговорить с маленьким человеком в каждом из наших зрителей. Девочкам хочется романтики, возможно даже какого-то триллера, страха. А мальчикам хочется экшна, чего-то героического, драк. Мы отчасти раздвинули границы добра и зла. Так и в жизни происходит, все зависит от того, какие поступки человек совершает. Кино в мире движется ближе к тому, что происходит в реальной жизни, поэтому нашу сказку мы пытались сделать ближе к жизни, запутав понятия добра и зла. Каждый из наших героев способен в начале к чему-то хорошему, в середине оступается, в конце всех предает, а на следующий день он снова герой. Эти эмоциональные качели, качели поступков позволяют взволновать зрителя. В пьесах, рассказах Чехова ты не даешь точный вердикт персонажу, не вешаешь ярлык. Отношение к персонажам постоянно меняется, мечешься от любви до неприязни. В советском кино любили немного плакатно показывать добро и зло, но в хороших фильмах персонажи были неоднозначные. Неоднозначность сейчас притягивает людей, человек находит близкое для себя, чувствует, что он такой же человек. Детям эта философия тоже понятна, они считывают это на своем уровне», - рассказал режиссер.

По его словам, при создании фильма творческий и продюсерский коллектив очень серьезно подходил к выбору актеров.

«Все позиции в нашем фильме, не только актерские, подверглись серьезному тендеру, кастингу, было соревнование. На роль Ивана был кастинг больше 100 человек. Виктор Хориняк, Иван, от него мы сначала уходили. Мне не очень нравится, когда играет артист, за которым едет гигантский паровоз его роли, это мешает восприятию нового персонажа. Но на пробах он сыграл достоверно. К тому же он визуально похож и на современного парня, и на старинного богатыря. На роль Кощея остановились на Лавроненко из-за его неоднозначности, через Кощея мы передаем основную идею. Наша продюсерская команда вместе с Disney принимала совместные решения. Всеобщее понимание работает на более широкую аудиторию. Disney делает продукцию в первую очередь для детей, старается уйти от политических вопросов, здесь это не нужно, неуместно. Мы ориентировались на российского зрителя. Сценарий писался 1,5 года, каждая реплика подвергалась серьезному анализу, мы не допускали двусмысленности, пошлости. Прокатная компания будет продавать фильм в разные страны, но будут ли понятны российские шутки, не знаю. На Украине запрещают фильмы, где показаны полицейские и военнослужащие, если этого нет, они допускают до проката. Это вопрос финансовый, бизнес работает в первую очередью. Если не найдут ничего предосудительного в нашем фильме, прокат будет и там. Нельзя сказать, что Россия целенаправленно выпускает фильмы, прославляющие себя. Любая страна хочет показать себя и свою политику в лучшем свете. Нужно больше проектов, в которых раскрывается душевное и сюжетное, тогда наше кино будет восприниматься. Здесь политика не важна, все зависит от качества фильма. Даже если будет упор на патриотизм, а внутри заложена глубокая душевная история, во всем мире это примут и поймут. Каждая страна вольна рассказывать о своих интересах и о своей истории. Все решается глубиной раскрытия персонажей, любопытного, живого персонажа зритель будет смотреть везде», - уверен Дмитрий Дьяченко.