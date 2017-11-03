Вокалисты института культуры привезли пять наград с престижного конкурса

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Студенты кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры завоевали пять наград на VII Всероссийском вокально-хореографическом фестивале-конкурсе "Хрустальная Ника".

В номинации "Эстрадный вокал" Виктория Ненашева стала лауреатом I степени, Маргарита Похвальная – лауреатом II степени, а Ольга Каллаур и Алена Коваленко – лауреаты III степени.

София Лазариди стала дипломантом I степени.

Студентки занимаются под руководством преподавателя кафедры Надежды Подпориновой.

Конкурс проходил в Анапе. Оценивали выступление конкурсантов профессиональные члены жюри, среди которых педагог по вокалу, композитор, музыкальный редактор проектов «Синяя птица», "Битва хоров", "Голос. Дети" Евгений Астафуров, заслуженный артист России Владимир Савельев, лауреат международных конкурсов, преподаватель высшей категории Илона Маевская.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры