"Ночь искусств" прошла в институте культуры.

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Краснодарский государственный институт культуры присоединился к всероссийской акции "Ночь искусств". Разнообразные творческие площадки расположились в разных локациях вуза.

В фойе концертного зала прогуливались живые картины (студенты, одетые в настоящие разрисованные полотна), работала площадка с боди-артом, а за роялем играл молодой музыкант.

В Музее девяти муз участники акции могли пройти квест на знание истории института культуры: студенты собирали команды и на время отвечали на вопросы.

Перед музеем развернулась творческая мастерская. Молодые художники чистые холсты превращали в картины под живые звуки скрипки, саксофона и аккордеона.

А в соседней аудитории совсем юные ученики детской школы искусств КГИК вместе со своими родителями усердно трудились на мастер-классе "Радуга цвета".

Источник: руководитель пресс-службы ректора КГИК