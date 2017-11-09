Краснодарские студенты нарядились литературными героями

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Литературный маскарад сегодня прошел в Краснодаре! 8 ноября впервые в Краснодарском государственном институте культуры состоялся конкурс-маскарад "Литературные герои". Студенты разных факультетов представили более 100 персонажей из разных произведений.

Баба-Яга, Золотая рыбка, Кощей Бессмертный, Буратино, Вий, Вакула, Незнайка, Остап Бендер, Том Сойер – сегодня персонажи разных произведений собрались вместе в институте культуры.

Герои не только показывали небольшие зарисовки, но и участвовали в конкурсе на "лучшую костюмированную группу". Оценивали наряды жюри и зрители маскарада.

Гран-при за самые яркие костюмы получил четвертый курс факультета социально-культурной деятельности и туризма. Они представили героев "У Лукоморья дуб зеленый…" из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". А студентка третьего курса этого же факультета Татьяна Корниенко получила приз за лучший костюм. На маскарад она пришла в наряде госпожи Тофаны (гостья на балу у Воланда в романе "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова).

Во время маскарада также прошла лотерея: организаторы разыграли книги с произведениями классической литературы.

Источник: Пресс-служба ректора КГИК