В Краснодарском крае подвели итоги конкурса иконописи среди осужденных

/Культура/

В учреждениях края, на протяжении нескольких месяцев, проходил конкурс православной иконописи «Канон». Для участие в финале было отобрано 16 работ написанных, вышитых, вырезанных из дерева руками осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях края. В своем творчестве мастера использовали сцены известных библейских сюжетов и изображали лики святых. Материалы, для создания икон, использовались разные: кто-то предпочел традиционные краски, кто-то применял стразы, бисер и другие материалы для декора.

Компетентное жюри во главе с начальником УФСИН России Виктором Пестовым, протоиереем Василием Плиска помощником начальника краевого УФСИН по организации работы с верующими и представителем Русской Православной Церкви иереем Владимиром Подберезным, определило победителей конкурса. Тщательно проверив работы на соответствие традиционным канонам иконописи, строгим жюри были отобраны две иконы, написанные осужденными из ЛИУ-8 и ИК-14 УИС края. Работы победителей будут направлены в Москву для дальнейшего участия в основном этапе смотра-конкурса религиозной деятельности осужденных.

Подобные мероприятия способствуют формированию у осужденных уважения к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры, приобщают осужденных к творчеству, занимают их свободное время полезным делом, способствуют всестороннему развитию личности.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю