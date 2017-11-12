"Весело пинать того, кто не может ответить?": Слепаков разнес статью Сапрыкина о Задорнове

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Комик Семен Слепаков в Facebook ответил на критическую статью журналиста Юрия Сапрыкина о сатирике Михаиле Задорнове, выступив в защиту покойного юмориста.

Сапрыкин в своей публикации критически охарактеризовал творчество Задорнова, назвав его автором одной темы, жертвой "психологического столкновения с Западом", шокированной выездом за границу в 1980-х. Он также отметил, что из всего творчества сатирика смог вспомнить единственную шутку: "Вы владеете языком? Будете наклеивать марки на конверты!", которая, по мнению журналиста, стала "кратким резюме геополитических изысканий" Задорнова.

Слепаков раскритиковал Сапрыкина за то, что тот поспешил опубликовать свою рецензию "оперативно" после смерти сатирика. В свою очередь он назвал Задорнова "крутым" и решил разъяснить "таким, как Сапрыкин", в чем была фишка покойного юмориста.

"Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну... Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов... Он придумал крутой формат для своих выступлений - его хэштэг "американцы тупые" работал железно", - написал Слепаков.

Он также упрекнул Сапрыкина в поверхностной оценке творчества Задорнова.

"На самом деле Задорнов троллил не американцев, а нас, но просто делал это так, чтобы нам не было обидно. Потому что, когда обидно, тогда не хочется смеяться", - пояснил Слепаков, выразив уверенность, что отдельно Задорнову досталось от Сапрыкина за критику Америки, которую "как священную корову вообще трогать нельзя".

Слепаков выразил недоумение, зачем нужно было сразу после смерти сатирика публиковать подобный текст, будто он виноват во всех проблемах.

"Так, почему же, я не понимаю, необходимо этого человека обязательно обосрать?! Причем сразу же после его ухода из жизни. Он что, враг народа? Причина всех бедствий? Это из-за него Россия никак не может войти в состав США, как некоторые мечтают? Или Навального к выборам не допускают из-за его творчества? Или просто весело пинать человека, который не может ответить? ...Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Радует лишь то, что после смерти Юрия Сапрыкина вообще никакой статьи не выйдет, если он, конечно, не совершит самоподрыв в людном месте", - резюмировал Слепаков.

Источник: https://ruposters.ru/news/11-11-2017/slepakov-raznes-statiy-Saprikina