В чешском городе Оломоуц торжественно открыли после ремонта один из первых в стране памятников воинам Красной Армии

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В Чеховых садах в г. Оломоуц состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала, посвященного красноармейцам - освободителям города. Мемориальная акция была приурочена ко Дню военных ветеранов: в этот день граждане Чехии вспоминают павших в Первой и Второй мировой войне, а также всех воинов, погибших в недавние годы.

На мероприятии присутствовали гетман Оломоуцкого края Ладислав Оклештек, приматор г. Оломоуц Антонин Станек, Генеральный Консул Российской Федерации в Брно Александр Николаевич Будаев, военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Чешской Республике Игорь Валерьевич Щепин, первый секретарь Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республики Валерий Васильевич Коннов, представители ветеранских организаций, военно-исторических клубов, парадный расчет и оркестр чешской армии.

Почетные гости выступили с торжественными речами и возложили венки к памятнику. Прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Чешской Республики. Память павших почтили минутой молчания.

Капитальный ремонт воинского захоронения в самом центре города Оломоуц был проведен на средства российской стороны. Он стал одним из самых масштабных реставраторских проектов, проведенных Посольством России в последние годы. Поскольку памятник воинам Красной Армии в Чеховых садах является памятником культуры, необходимо было соблюсти все условия Комитета по охране памятников Чехии, использовать только оригинальные материалы и сохранить исторический облик монумента. Этот объект очень важен как для российской стороны, так и для чешских граждан, поскольку он является одним из первых памятников советским воинам-освободителям в Чехии - он был открыт 15 июля 1945 года, всего через два месяца после окончания войны. Памятник был построен на пожертвования местных жителей. Создал памятник оломоуцкий архитектор Ярослав Коварж-младший. 15-метровая колонна из песчаника с шестигранным основанием повторяет очертания символа г.Оломоуц - колонны Пресвятой Троицы, расположенной на главной площади города, являющейся памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приматор г. Оломоуц сообщил, что ко Дню Победы 9 мая 2018 года чешская сторона проведет благоустройство прилегающей к памятнику территории.

У памятника захоронены четыре воина Красной Армии, погибшие за освобождение г. Оломоуц 8 мая 1945 года: Вакаров Иосиф Иосифович, 1915 г.р., Мороз Иван Федорович, 1925 г.р., Науменко Андрей, 1907 г.р., Хильчевский Василий Иосифович, 1923 г.р. В 1971 году к памятнику была принесена горсть земли с полей Сталинградской битвы от г. Волжского, Волгоградской области, являющегося побратимом г. Оломоуц.

По окончании церемонии участники посетили центральное кладбище г. Оломоуц в районе Нержедин, где возложили венки к почетному захоронению воинов Красной Армии, на котором покоится 1500 бойцов Красной Армии, которое также было отремонтировано в этом году российской стороной. В настоящее время с властями города ведется работа по изготовлению и размещению мемориальных досок, поименно увековечивающих имена захороненных воинов.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации