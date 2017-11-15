Фильм телеканала «Кубань 24» получил Гран-при всероссийского конкурса «Федерация»

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Главный приз достался документальной кинокартине Аллы Григоренко «Владимир Порханов. Жить дальше».

Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация» проводится каждый год и охватывает все регионы страны от Калининграда до Владивостока.

Церемония награждения прошла в Москве. Над созданием фильма трудилась команда профессионалов. Журналисты «Кубань 24» смогли обойти конкурентов из 50 регионов страны и занять первое место.

Фильм был подготовлен к юбилею главного врача ККБ №1 им. проф. С. В. Очаповского Владимира Порханова. Главному торакальному хирургу края 25 апреля 2017 года исполнилось 70 лет. За операционным столом он больше полувека. На счету талантливого хирурга более 25 тыс. спасенных жизней.

– Автобиографический фильм о Порханове — это своего рода исповедь главного героя. В основе фильма эксклюзивное интервью и путешествие по родному городу хирурга — Краснодару. Юбиляр вспоминает детство, отрочество, юность, рассказывает, почему именно медицина стала делом его жизни, и мечтает об одном: жить дальше, – рассказали создатели документального кино.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края