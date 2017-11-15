В Президентской библиотеке назовут самый читающий регион России

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16 ноября 2017 года в 13:00 в Президентской библиотеке состоится III Конференция «Книжная политика регионов», посвящённая проблемам продвижения культуры чтения в российских регионах.

Что читают в России? Остались ли мы самой читающей страной мира? Участники конференции постараются найти ответы на эти и другие вопросы. Мероприятие состоится в рамках работы секции «Литература и чтение» VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

Целью конференции является обмен практическим опытом реализации региональных программ развития чтения. Эксперты обсудят необходимые условия для развития книжной культуры и инфраструктуры в регионах, выработают меры по улучшению социокультурных показателей субъектов Российской Федерации. Отдельное внимание будет уделено особенностям продвижения региональных издателей и писателей, возможностям их включения в федеральную книжную индустрию. Эксперты также представят наиболее перспективные проекты 2018 года.

Почётным гостем конференции станет польский писатель и учёный Януш Вишневский. Как писатель он дебютировал в 2001 году с романом «Одиночество в Сети», который возглавил списки бестселлеров сначала в Польше, а затем в других странах мира. Он пишет романы, сборники рассуждений, а также популярные научные статьи. Вишневский уверен в непреложном значении книги и чтения для развития современного общества.

В числе ключевых спикеров конференции также значатся руководитель программы «Гранада – Город литературы ЮНЕСКО» Лорка Хесус Ортега (Испания) и Олег Новиков, генеральный директор издательской группы «Эксмо-АСТ» (Россия).

Международный состав докладчиков позволит рассмотреть проблемы поддержки и развития чтения в более широком информационном и культурном контексте.

В рамках работы конференции будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», организатором которого является Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс стартовал в мае 2017 года. Готовность принять участие в нем выразили 84 региона. Они должны были представить самый значимый литературный проект в регионе за 2016–2017 годы, а также сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных традиций в регионе.

В мероприятиях Президентской библиотеки примут участие: президент Российского книжного союза С. В. Степашин, руководитель Роспечати М. В. Сеславинский, губернатор Санкт-Петербурга Г. C. Полтавченко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города А. В. Кибовский, заместитель министра культуры Республики Татарстан Э. Р. Камалова, министр культуры Калининградской области А. В. Ермак и другие представители региональных министерств.

Источник: Президентская библиотека