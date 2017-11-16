Анастасия Нечитайло взяла Гран-при международного конкурса

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В Ставропольском крае завершился VII Международный конкурс "Звёздное Пятигорье". Студентка факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры Анастасия Нечитайло стала обладательницей Гран-при конкурса. Конкурс проходил в рамках инновационного образовательного проекта "Талантливое поколение Юга России".

Оценивало выступление участников профессиональное жюри, в составе которого заслуженный работник культуры РФ, продюсер Ирина Бережная, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель "Театр оперетты" (Пятигорск) Светлана Калинская.

Анастасия исполняла русскую народную песню "Эх, сапожки". Студентка занимается под руководством преподавателя КГИК Снежанны Адаменко.

Отметим, что Анастасия много раз становилась победительницей различных музыкальных конкурсов. В этом учебном году она получает стипендию Президента Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры