Сергей Безруков: Не верьте в миф, что я все сыграл, сыграть все невозможно

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Сергей Безруков представил на Международном культурном форуме театральный проект губернских театров«Фабрика Станиславского».

Сохранение русского психологического театра – главная идея фестиваля «Фабрика Станиславского», рассказал в эфире радио Sputnik художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Фестивальный проект он представил в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Впрочем, по словам народного артиста, традиции не исключают и новаторских идей.

«На пресс-конференции «Фестивальные проекты Московской области – от обновления к результату» я представлял театральный проект фестиваль губернских театров. Основная идея фестиваля – сохранение русского психологического театра. Важно в наше время следовать традициям. Лучшие примеры режиссерских работ и спектаклей, при всех условностях на сцене, это школа русского театра. В наше время много увлечений, например, европейским театром. Но традиции были, есть и будут. Молодежь активно задействована, нам помогает ГИТИС, приезжает много студентов по режиссуре и актерскому мастерству. Приглашаем много студентов из других городов, очень важно вместе исследовать, изучать и сохранять русский театр. Что касается Московского Губернского театра, мы даем возможность экспериментировать на малой сцене. На большой сцене всегда классика. Сейчас это «Вишневый Сад», мы поставим «Снегурочку». Я хочу, чтобы мои артисты развивались, и каждый раз постигали что-то неожиданное. Мы поработаем с куклами, у нас обязательно будет Толстой, в следующем году отмечаем его юбилей», - рассказал Сергей Безруков.

По словам народного артиста, есть новые проекты и для любителей кино.

«Проект «Пушкин, виски, рок-н-ролл» – масштабное зрительское кино. Это Довлатов, «Заповедник» и рок-музыка. Мы выкупили авторские права, никому раньше не позволяли экранизацию "Заповедника", нам позволили. Наследникам творчества Довлатова понравился современный вариант, история семьи. Впервые будет песня на стихи Довлатова. Мне бы хотелось, чтобы на фильм молодежь пришла вместе со своими родителями. Взрослое поколение практически не ходит в кино, основная аудитория – 14-25 лет. Это кино для всех, рок-культура объединит поколения. Не верьте в миф, что я все сыграл. Сыграть все невозможно. Многие артисты и коллеги сыграли гораздо больше, чем я. Я выбираю роли не просто так, я выбираю то, что мне интересно. Например, в сериале «Троцкий» я играл Скалона, эту историческую фигуру почти никто не знает. Для меня было честью побороться за мундир русского офицера, высказаться на эту тему, показать всю боль русского героя. Мне интересны предложения, я смотрю сценарии. У меня есть свой режиссер, Аня, она понимает, что мне может быть интересно, что будет развивать меня, как актера. Самая главная награда для меня – зрительская любовь, а секрет счастья в искренности», – рассказал Сергей Безруков.

Источник: https://ria.ru/radio/