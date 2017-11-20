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22 ноября 2017 года исполняется 216 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа и этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872). Президентская библиотека представляет в открытом доступе на портале оцифрованные раритетные издания известного учёного, имеющие большое значение для российской науки, а также редкие книги и воспоминания современников о разных периодах необычайно плодотворной жизни Владимира Ивановича.

Самый известный труд Даля, бесспорно, – «Толковый словарь живого великорусского языка» – труд всей жизни, опубликованный в 1903–1911 годах под редакцией российского и польского языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. 200 000 слов, собранные одним человеком!.. Это подвиг, Владимир Иванович работал над словарем 53 года.

Талант Даля многогранен, что позволило учёному состояться сразу в нескольких сферах деятельности. Но собирание слов было на первом месте. Тринадцати лет отроду Даль поступил в петербургский Морской кадетский корпус; именно там он начал интересоваться словами, их смыслом. Мотивировала на это сама жизнь, что убедительно показано в историческом очерке Н. Модестова «Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. 27. Владимир Иванович в Оренбурге» (1913), электронная копия которого хранится в фонде Президентской библиотеки: «Отец Даля был датчанином, мать тоже была не русского происхождения… Даль, как весьма естественно думать, первоначально обладал очень небольшим запасом русских слов. Этот недостаток Даля, по всей вероятности, особенно резко обнаружился тогда, когда он поступил в морской кадетский корпус и встретился там со своеобразным кадетским жаргоном и местным говором товарищей. Чтобы не попадать в неловкое положение, находчивый Даль стал прибегать к самому простому средству – записыванию ходячих кадетских слов и их значения. На службе Даль обогатил свой словарный запас и приобрёл привычку к записыванию и собиранию слов».

Таким образом, будущий учёный начал собирать слова для своего словаря в подростковом возрасте, а последние записи были внесены буквально за неделю перед смертью автора, в сентябре 1872 года. Прикованный болезнью к постели, Даль поручает дочери внести в рукопись словаря четыре новых слова, услышанных им от прислуги.

Даль, конечно, начинал не на пустом месте. В своей работе он использовал предшествующие труды, и прежде всего «Словарь Академии Российской», вышедший в конце XVIII века и представленный в фонде Президентской библиотеки. Были у Даля и помощники, которые присылали ему слова. Но всю подготовительную к изданию работу он проделал в одиночку.

В 1863–1865 годах появилось первое издание словаря. Для второго издания Даль успел сделать около пяти тысяч поправок и дополнений, включил в словарь свыше полутора тысяч слов. Второе издание – «исправленное и значительно умноженное по рукописи автора», появилось уже после смерти Даля в 1880–1882 годах. В начале XX века появилось третье издание словаря Даля. В него было введено не менее 20 000 новых слов. В 1912–1914 годах вышло четвертое издание словаря Даля под редакцией Бодуэна де Куртене. В советское время «Бодуэновский словарь Даля» не переиздавался. В Президентской библиотеке можно познакомиться со всеми четырьмя изданиями.

Еще один масштабный труд Даля, который представлен в фонде Президентской библиотеки, - «Пословицы русского народа» (1904), часть из них автор поместил в толковом словаре. Кроме пословиц, в сборник вошли поговорки, присловия, чистоговорки, прибаутки, загадки, которые ярко и точно отражают обычаи и нравы русского народа. Первое издание вышло в 1862 году и впоследствии многократно переиздавалось.

Среди произведений Владимира Даля — очерки, статьи по медицине, лингвистике, этнографии, стихи, одноактные комедии, сказки, повести. Так, например, с неожиданной стороны откроется Даль для читателя, который ознакомится с книгой «Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера», изданной в 1833 году. В 1831 году, в период Польского восстания, Даль, принимавший участие в походе в качестве врача, применил свои инженерные навыки, заминировав переправу через Вислу и подорвав ее после отступления русской дивизии за реку. На рапорте начальству о решительных действиях дивизионного лекаря Даля командир корпуса генерал Ридигер наложил резолюцию: «За подвиг представить к ордену. Объявить выговор за невыполнение и уклонение от своих прямых обязанностей». Император Николай I наградил Владимира Даля орденом — Владимирским крестом в петлице.

... Отмеченный наградами, по возвращении в Петербург Даль стал известен как блестящий хирург. За этот период писатель создал несколько статей, набросков к будущим произведениям. В 1832 году были опубликованы «Русские сказки. Пяток первый».

«Сказки Даля так нравились Пушкину, – пишет в вышеназванном очерке Н. Модестов, – что под влиянием первого пятка сказок „казака Луганского“ (псевдоним Даля) он написал лучшую сказку „О рыбаке и золотой рыбке“ и подарил её Владимиру Ивановичу в рукописи с надписью: „Твоя от твоих. Сказочнику казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин“».

При этом Владимир Иванович необыкновенной скромности был человек. О себе и своём словаре, в частности, говорил: «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает его лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки