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Студентки разных курсов направления "Хореографическое творчество" выступали в номинации "Народный танец (сценический)". Они представили танец "Аварский перепляс".
Краснодарские студенты заняли первое место на Международном конкурсе в Казани
Студентки отделения среднего профессионального образования Краснодарского государственного института культуры стали лауреатами I степени в Международном хореографическом конкурсе-фестивале "Сказки на Неве". Конкурс завершается сегодня в Казани.
Студентки разных курсов направления "Хореографическое творчество" выступали в номинации "Народный танец (сценический)". Они представили танец "Аварский перепляс".
Девочки занимаются под руководством выпускника института культуры, а ныне преподавателя СПО КГИК Ивана Аллахвердияна.
В Казани артисткам КГИК также удалось осмотреть главные достопримечательности города и посетить обзорную экскурсию.
Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры