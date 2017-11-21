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Краснодарские студенты заняли первое место на Международном конкурсе в Казани

Студентки отделения среднего профессионального образования Краснодарского государственного института культуры стали лауреатами I степени в Международном хореографическом конкурсе-фестивале "Сказки на Неве". Конкурс завершается сегодня в Казани.

Студентки разных курсов направления "Хореографическое творчество" выступали в номинации "Народный танец (сценический)". Они представили танец "Аварский перепляс".
Девочки занимаются под руководством выпускника института культуры, а ныне преподавателя СПО КГИК Ивана Аллахвердияна.
В Казани артисткам КГИК также удалось осмотреть главные достопримечательности города и посетить обзорную экскурсию.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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