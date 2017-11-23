В Новороссийске открылась выставка «Если душа родилась крылатой..,»

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В выставочном зале Новороссийского исторического музея состоялось торжественное открытие выставки Адыгейского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

В экспозицию вошло 55 работ 28 авторов. Это живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Общее признание выставочной деятельности отделения в значительной степени базируется на творчестве стабильно работающих мастеров жанровой композиции: А. Берсирова, Э. Овчаренко, Б Воронкина, А. Куанова, пейзажистов Г. Назаренко, В. Иващенко, Е. Пелипенко, В Нихотина, В. Бирюкова, И. и В. Бредихиных. Своеобразные системы метафор и образных аллегорий в живописи сформированы Д. Манакьяном и С. Филатовым.

Лидирующие позиции в искусстве Адыгеи традиционно занимает декоративно-прикладной жанр. Невероятно живописны уникальные гобелены М. Гогунокова и жанровые композиции Р. Хуажева. Непредсказуема ассоциативная тематика в тканых изделиях Е. Абакумовой, Г. Абредж, О. Бреславцевой.

Миссия адыгейского отделения Союза художников России в создании необходимых условий для развития творческой деятельности, сохранении нравственного здоровья народа, приобщение к высоким духовным ценностям.

На открытии вернисажа директор музея-заповедника Л.А. Колбасина отметила, что творческий десант Адыгеи впервые высадился на берега Цемесской бухты, и выразила надежду, что подобные встречи новороссийской публики с адыгейскими художниками станут отныне постоянными.

В ответном слове гости заверили, что с удовольствие будут посещатьс творческими визитами гостеприимный город-герой и открыли публике неизвестный ранее факт, что в их республиканском союзе состоят более пятидесяти членов Союза художников России, в том числе ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв за Новороссийск – Владимир Александрович Пужелев.

Выставка «Если душа родилась крылатой..,» будет работать до 17 декабря.