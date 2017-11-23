Всекубанские Суворовские чтения пройдут в Краснодаре

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Всекубанские Суворовские чтения пройдут 23 ноября на базе Краснодарского государственного института культуры. Чтения будут приурочены к 287-летней годовщине со дня рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

Откроется мероприятие появлением на сцене казаков под колокольный звон. Они прочтут стихи о Кубанской земле, после чего прозвучит украинская народная песня "Ой, у вишневому саду" в исполнении эстрадного хора КГИК. Хореографы института исполнят танец "Подушечка".

Во время мероприятия традиционно прозвучат не только официальные гимны, но и неофициальный русский национальный гимн конца XVIII – начала XIX столетия (слова Гавриила Державина, музыка Осипа Козловского на мотив полонеза).

Участников Всекубанских Суворовских чтений поприветствует председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Краснодарском крае, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

Приказ по итогам чтений представит председатель Краснодарской краевой общественной организации "Кадетский Суворовско-Нахимовский союз" Сергей Третьяков.

Во время мероприятия будет показан фильм о командующем Тихоокеанским флотом (2001—2007) Викторе Фёдорове, который будет присутствовать на чтениях.

Завершатся Всекубанские Суворовские чтения концертом, который подготовили студенты разных факультетов Краснодарского государственного института культуры.



Главная цель Всекубанских Суворовских чтений – раскрыть роль наследия русского полководца Александра Суворова, героической истории России и российской армии, на этой основе сформировать у молодежи высокие моральные и духовно-нравственные ценности.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры