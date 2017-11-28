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В Кабардинке после капитального ремонта открыли зрительный зал местного Дома культуры

Работы были выполнены в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». На ремонт зрительного зала из краевого и местного бюджетов было выделено 8 647 000 рублей. Во время ремонта рабочие полностью изменили дизайн сцены, в зрительном зале установили новые удобные кресла, также было закуплено современное звуковое и световое оборудование, отремонтированы системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

  Со столь значимым событием всех собравшихся в зрительном зале  поздравила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она отметила важность события не только в жизни Кабардинки, но и всего города и края:

- Ваш Дом культуры – это центр притяжения талантов. О том насколько он значим в жизни села, говорят и то огромное количество творческих объединений, которые здесь функционируют, и уровень мастерства артистов. Желаю вам в своем преобразившемся доме достигать новых творческих вершин, внося свой важный вклад в общее дело развития и процветания культуры Кубани.

С приветственным словом к жителям и гостям города также обратились глава  Геленджика Виктор Хрестин и начальник управления  кадровой политики администрации Краснодарского края Владимир Резник.

В день открытия зрительного зала в Доме культуры прошел большой праздничный концерт, в котором  приняли участие творческие коллективы села Кабардинка. Также свои творческие подарки представили гости из кипрского города-побратима Геленджика  Айя Напы – солисты  муниципального оркестра и танцевального ансамбля.        

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Культура

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