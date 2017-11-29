«Раскалённый хаос» Сергея Дебижева как оценка Революции 1917-го года

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На заседании киноклуба Президентской библиотеки состоялись премьера и обсуждение документального фильма режиссёра Сергея Дебижева «Раскалённый хаос», посвящённого столетию Революции 1917 года в России.

Как видим, и по прошествии века эта тема никак не может считаться закрытой, её заново переосмысляет каждое поколение кинохудожников. Не обошел её и режиссер «Лендока» Сергей Дебижев – петербургский художник-график, начинавший работу в кино с документальных проектов Александра Сокурова, а режиссёрскую карьеру – со знаменитого клипа группы Аквариум «Этот поезд в огне». «Раскалённый хаос» – плод многолетних размышлений режиссёра о судьбах Родины. Этой картине предшествовали такие его киноработы, как «Русский сон» и «Последний рыцарь империи», уже знакомые зрителям киноклуба Президентской библиотеки.

Предваряя просмотр, Сергей Дебижев сказал: «Вижу сегодня в зале молодые лица – и это важно. Важно знать, в чьи руки попадёт будущее. Его нельзя сесть и придумать. Оно берёт начало в глубоком образном осмыслении исторического опыта. Такая задача стояла перед коллективом нашего фильма. А задача зрителя – вдуматься, понять текст и подтекст, сформировать собственное представление о самых важных вещах».

Новая лента Дебижева во многом опирается на фрагменты книги «Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания» большого коллектива авторов Института истории и археологии Уральского отделения Академии наук. Сборник представляет собой подборку воспоминаний о периоде революции, написанных в разное время самыми разными людьми и поэтому позволяющих взглянуть на события прошлого с различных, порой даже полярных позиций. В закадровый авторский текст вплетаются голоса давно ушедших очевидцев эпохи.

Режиссёр акцентировал внимание на социокультурных процессах, в которых лидирующие позиции занимал модерн. Это отразилось в стилистике фильма «Раскалённый хаос».

Визуальный ряд филигранно сложился из фотографий и кинохроники прошлых лет, соединённых с фрагментами советских художественных фильмов о революции режиссёров Пудовкина, Ромма, Эйзенштейна – по признанию Дебижева, он 7 месяцев провёл за монтажным столом. Темп «движущихся картинок» очень быстрый. Всё вместе взятое демонстрирует манеру авторов, не привыкших заигрывать со зрителем, а преследующих свои эстетические и идеологические цели.

Важную роль в картине играют звуки навязчивого, форсированно громко клацающего маховика революции, в том числе стук поршней и прочих частей двигателя крейсера «Аврора», который мощно вплывает в кадр фильма.

Накануне заседания киноклуба в Президентской библиотеке фильм «Раскалённый хаос» получил Гран-при кинофестиваля «Радонеж» – признанного лидера в области религиозного, духовно-нравственного документального кино. В нём традиционно принимают участие около 200 государственных и негосударственных кино- и телерадиокомпаний – как российских, так и зарубежных.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки