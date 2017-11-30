Краснодарские студенты стали лауреатами международных конкурсов

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На этой неделе несколько студентов Краснодарского государственного института культуры стали призерами международных конкурсов.

Яна Луговская победила в X международном творческом конкурсе "Играй, танцуй и пой!". Студентка третьего курса факультета народной культуры стала лауреатом I степени в номинации "Вокальное искусство: народное пение". На конкурсе она исполнила русскую народную песню Белгородской области "Ой, вы, румяницы мои". Яна занимается под руководством преподавателя Снежанны Адаменко.

Яна Луговская входит в состав студенческого квартета "Скиф", вместе с ним она становилась лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов.

Студент факультета "Консерватория" Илья Лищишин накануне вернулся из города Руза (Московская область), где завершился XXII Международный фестиваль-конкурс "Musica Classica". В номинации "Вокал" Илья стал лауреатом IV премии. Он исполнил арию Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник", монолог Пимена из оперы "Борис Годунов" и другие произведения.

Илья учится на четвертом курсе, занимается под руководством доцента кафедры академического пения и оперной подготовки Маргариты Овсепян. Он также является солистом студенческой оперы "Колокольчик", исполняя партию аптекаря Дона Аннибале.