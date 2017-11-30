Шедевры мировой классики прозвучат в Краснодаре

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Концерт "Шедевры мировой классики" состоится 4 декабря в Краснодарском государственном институте культуры. Симфонический оркестр под руководством дирижера, заведующего кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Сергея Жмурина представит зрителям сочинения великих композиторов.

В программе прозвучат "Симфония № 5" Бетховена, "Брандербургский концерт № 4" Баха, "Катание на санях" Андерсона, а также произведения Вивальди, Штрауса и Дунаевского.

Между ними студенты кафедры театрального искусства прочтут отрывки из писем этих композиторов.

В симфоническом оркестре КГИК играют студенты и преподаватели факультета "Консерватория". В оркестре представлены такие инструменты, как скрипка, контрабас, виолончель, кларнет, гобой, флейта, альт, фагот, литавры, барабаны и другие.

Симфонический оркестр объединяет в себе не только молодых музыкантов из России, но и из-за рубежа. Например, студент Шамси Рамиз оглы Алиев представляет город Баку (Азербайджан), а Педро Луис Грау Толедо – город Каракас (Венесуэла).

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры