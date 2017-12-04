Читатели выбрали большие книги двенадцатого сезона

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4 декабря 2017 года в 12.00 по московскому времени завершилось читательское голосование Национальной литературной премии «Большая книга».

Первое место заняла книга «Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова.

На втором месте - «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина.

На третьем – «Город Брежнев» Шамиля Идиатулина.

«Список финалистов XII сезона подтвердил «ищущее» настроение современной литературы: она уходит от осмысления истории и разворачивается к современности. Пока идут поиски, на первый план выходит вневременной жанр биографии. И финалисты премии демонстрируют, что в нем есть свои новички и мэтры, большие книги которых пользователи сервиса прочли взахлеб», отмечает главный редактор проекта ReadRate Анастасия Ханина.

Победители читательского голосования будут награждены памятными статуэтками 12 декабря 2017 года на церемонии вручения Национальной литературной премии в Доме Пашкова. Тогда же мы узнаем фамилии лауреатов «Большой книги», которых определяет Литературная академия.

Источник: «Большая книга»