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Мы начинаем КВН!

В Геленджик после большого перерыва возвращается игра для веселых и находчивых: 13 декабря в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта пройдет фестиваль КВН.

Фестиваль даст старт новому сезону игр Геленджикской молодежной лиги КВН. В открытии игр Клуба веселых и находчивых примут участие 15 команд: новые искрометные шутки и оригинальные театральные миниатюры представят команды из Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянска-на-Кубани. От Геленджика на Фестивале выступят студенческие команды города – участники прошедшего осенью на курорте молодежного форума квнщиков. Именно этот форум позволил геленджикским студентам еще больше раскрыть свои таланты и дал мощный импульс для возрождения движения КВН на курорте. Команда-победитель  фестиваля получит кубок. Его обладателя определит  компетентное жюри. Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Культура

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