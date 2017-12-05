Мы начинаем КВН!

/Культура/

В Геленджик после большого перерыва возвращается игра для веселых и находчивых: 13 декабря в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта пройдет фестиваль КВН.

Фестиваль даст старт новому сезону игр Геленджикской молодежной лиги КВН. В открытии игр Клуба веселых и находчивых примут участие 15 команд: новые искрометные шутки и оригинальные театральные миниатюры представят команды из Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянска-на-Кубани. От Геленджика на Фестивале выступят студенческие команды города – участники прошедшего осенью на курорте молодежного форума квнщиков. Именно этот форум позволил геленджикским студентам еще больше раскрыть свои таланты и дал мощный импульс для возрождения движения КВН на курорте. Команда-победитель фестиваля получит кубок. Его обладателя определит компетентное жюри. Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик