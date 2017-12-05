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В Новороссийском музыкальном колледже им. Д.Д. Шостоковича состоялось торжественное мероприятие «День открытых дверей» - «Ода профессии». Гостей встречала Заслуженный работник Кубани, директор музыкального колледжа им. Д. Д. Шестаковича Г.Г. Неривняя.

День открытых дверей проходит в колледже дважды в год (в декабре и апреле). Основная задача мероприятия заключается в том, чтобы познакомиться с будущими абитуриентами и студентами и определиться с будущей специальностью.

В рамках мероприятия «День открытых дверей» прошла конференция с работодателями на тему: «Проблемы и пути решения трудоустройства выпускников профессионального образования. Компетентный подход в образовании». В нем приняли участие представители детских школ искусств (по видам искусств) г. Новороссийска, ст. Раевской, п. Ахтырского, г. Темрюка, г. Крымска и др., заместители директоров по методической и воспитательной работе общеобразовательных школ города-героя Новороссийска. Открыла конференцию почетный гражданин города-героя Новороссийска заслуженный работник культуры России, помощник главы муниципального образования город Новороссийск Людмила Арсентьева Косторнова.

Перед гостями выступила агитационная бригада, представители администрации колледжа, заместители директора колледжа и председатели предметных (цикловых) комиссий.

В рамках диалога между представителями образовательных организаций и колледжем было проведено анкетирование работодателей, рассмотрены вопросы по формированию учебного плана, распределению вариативных часов, качество успеваемости и трудоустройство выпускников. Учащимся и будущим абитуриентам было предложено знакомство с колледжем и его традициями, обзорные экскурсии по учебным кабинетам, мастер-классы, фотовыставка по истории колледжа, консультирование по вопросам поступления в ВУЗ, наглядные пособия и брошюры. Преподаватели и ответственный секретарь приемной комиссии отвечали на все интересующие вопросы о правилах приема, специальностях подготовки в колледже.

Заключительным и торжественным подведением итога «Дня открытых дверей» стал концерт лучших творческих коллективов и солистов музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. Многие из участников ( в том числе и коллективы) являются лауреатами и победителями международных, региональных и краевых конкурсов. Отдельно стоит отметить яркие выступления солистов: Муратова Диониса (саксофон), класс преподавателя отделения духовных и ударных инструментов Заслуженного работника культуры Кубани Хрусталева А.В. и Лавренова Ивана (балалайка) класс преподавателя отделения инструменты народного оркестра, заслуженного работника культуры Кубани Ермаковой Л.В.

Переполненный зал стал свидетельством огромного интереса жителей города к искусству. В мероприятии приняли участие двести участников и более четырехсот человек слушателей.

Двери музыкального колледжа открыты для всех желающих, кто решил связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Здесь всегда ждут учащихся и их родителей (законных представителей), преподавателей образовательных организаций города и края на профессиональные экскурсии и День открытых дверей, который состоится в следующий раз в апреле 2018 года!

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск