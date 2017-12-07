Ирина Прохорова и Павел Лунгин представили книгу «Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи»

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Фонд Памяти, Музей истории ГУЛАГа и Московский дом книги продолжают серию встреч в рамках культурно-просветительского проекта, приуроченного к 80-летней годовщине «большого террора». 6 декабря в Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация книги известного американского историка Йохена Хелльбека «Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи». Монография впервые опубликована на русском языке и теперь доступна широкому кругу читателей.

В презентации приняли участие главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, режиссер и сценарист, член Совета Фонда Памяти Павел Лунгин, директор Московского Дома Книги Надежда Михайлова, руководитель образовательного центра Музея истории ГУЛАГа Константин Андреев. Участники мероприятия обсудили книгу, поделились впечатлениями, ответили на вопросы читателей и журналистов.

По словам Ирины Прохоровой, книга позволяет увидеть сталинское время глазами простого человека. «Мы видим отчаянные попытки обычных людей выстроить свою идентичность перед лицом развертывающейся репрессивной машины. Несмотря на то, что личный взгляд неудобен историкам, заботящимся о «большой картине», он очень важен как возможность иной, гуманизированной версии истории, которой очень не хватает нашему обществу», - поделилась мнением Ирина Прохорова.

«Московский Дом Книги традиционно поддерживает проекты, направленные на сохранение культурного и исторического наследия нашей страны, поэтому начавшееся в этом году сотрудничество с Фондом Памяти и Музеем ГУЛАГа важно для нас. Только сохраняя память о произошедших событиях, рассказывая новым поколениям историю нашей страны, мы вырастим ответственных и думающих людей», - отметила директор Московского дома книгиНадежда Михайлова.

«Издательская программа, включающая в себя встречи с авторами и издателями, дискуссии и лекции – один приоритетов долгосрочной программы развития Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти. На следующий год у нас запланировано не менее пяти собственных литературных премьер. Кроме того, продолжим поддерживать выпуск тематической литературы других издательств. Мы очень довольны результатами нашего сотрудничества с Московским домом книги в этом году – и счастливы, что в следующем году, на который приходится 100-летний юбилей Александра Исаевича Солженицына, наша программа продолжится. Читателей ждут важные художественные и научные произведения, посвящённые теме репрессий», - рассказал директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.