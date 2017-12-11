Лауреатов «Большой книги» назовут 12 декабря

/Культура/

Во вторник, 12 декабря 2017 года, состоится церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга». В списке финалистов двенадцатого сезона представлены следующие произведения:

«Тайный год», Михаил Гиголашвили;

«Ленин. Пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин;

«Город Брежнев», Шамиль Идиатуллин;

«Номах», Игорь Малышев ;

«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», Виктор Пелевин;

«Патриот», Андрей Рубанов;

«Петровы в гриппе и вокруг него», Алексей Сальников;

«Соколиный рубеж», Сергей Самсонов;

«Неизвестность», Алексей Слаповский;

«Катаев. Погоня за вечной весной», Сергей Шаргунов.

Победителей определит Литературная академия – жюри премии. В его составе более ста человек – писателей, издателей, критиков, редакторов, журналистов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей.

Также 12 декабря в Доме Пашкова будут награждены памятными статуэтками победители народного голосования. В этом году первое место заняла книга «Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова. На втором оказалось произведение «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, на третьем – «Город Брежнев» Шамиля Идиатулина.

Дмитрий Самойлов, член жюри «Большой книги», литературный критик, уверен: «Один роман из тройки лучших по мнению читателей будет и в тройке лучших по мнению Литературной академии». Впрочем, ответ на главную литературную загадку года мы узнаем только завтра.

«Большая литература, частью которой становятся все книги, попавшие в финал премии, сама формирует вкус читателей, а не потакает ему. Иначе в победителях 12 лет были бы одни и те же имена, а это совершенно не так. В текущем сезоне список финалистов отличается разнообразием и одновременно столь высоким уровнем романов, которого, по-моему, не было никогда. Выбор читателей мне очень импонирует, потому что он оказался относительно неожиданным. Люди ознакомились с самыми объемными романами и проголосовали за не самые очевидные названия и имена», – считает Самойлов.

Церемония награждения будет посвящена столетию революции и пройдет под слоганом "Вся власть русской литературе!"

Премиальный фонд премии «Большая книга» – 5,5 млн рублей. Памятные награды получат и победители читательского голосования, которое проходило в этом сезоне в электронных библиотеках «Литрес», Bookmate и ReadRate.

Источник: «Большая книга»