Лауреатов «Большой книги» назовут 12 декабря
Во вторник, 12 декабря 2017 года, состоится церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга». В списке финалистов двенадцатого сезона представлены следующие произведения:
«Тайный год», Михаил Гиголашвили;
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин;
«Город Брежнев», Шамиль Идиатуллин;
«Номах», Игорь Малышев ;
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», Виктор Пелевин;
«Патриот», Андрей Рубанов;
«Петровы в гриппе и вокруг него», Алексей Сальников;
«Соколиный рубеж», Сергей Самсонов;
«Неизвестность», Алексей Слаповский;
«Катаев. Погоня за вечной весной», Сергей Шаргунов.
Победителей определит Литературная академия – жюри премии. В его составе более ста человек – писателей, издателей, критиков, редакторов, журналистов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей.
Также 12 декабря в Доме Пашкова будут награждены памятными статуэтками победители народного голосования. В этом году первое место заняла книга «Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова. На втором оказалось произведение «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, на третьем – «Город Брежнев» Шамиля Идиатулина.
Дмитрий Самойлов, член жюри «Большой книги», литературный критик, уверен: «Один роман из тройки лучших по мнению читателей будет и в тройке лучших по мнению Литературной академии». Впрочем, ответ на главную литературную загадку года мы узнаем только завтра.
«Большая литература, частью которой становятся все книги, попавшие в финал премии, сама формирует вкус читателей, а не потакает ему. Иначе в победителях 12 лет были бы одни и те же имена, а это совершенно не так. В текущем сезоне список финалистов отличается разнообразием и одновременно столь высоким уровнем романов, которого, по-моему, не было никогда. Выбор читателей мне очень импонирует, потому что он оказался относительно неожиданным. Люди ознакомились с самыми объемными романами и проголосовали за не самые очевидные названия и имена», – считает Самойлов.
Церемония награждения будет посвящена столетию революции и пройдет под слоганом "Вся власть русской литературе!"
Премиальный фонд премии «Большая книга» – 5,5 млн рублей. Памятные награды получат и победители читательского голосования, которое проходило в этом сезоне в электронных библиотеках «Литрес», Bookmate и ReadRate.
Источник: «Большая книга»