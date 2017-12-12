«Сезон получился зверским!» Названы лауреаты «Книгуру»

/Культура/

Восьмой сезон «Книгуру» неожиданно оказался зверским – так назвали его эксперты конкурса: тексты всех лауреатов посвящены животным.

Первые два места в сезоне-2017 заняли «новички» – эти имена ещё неизвестны большинству читателей, а третье – хорошо знакомо.

«У детской литературы роль решающая, – прокомментировал эксперт Шамиль Идиатуллин. – Книга остаётся самым универсальным инструментом, который превращает человеческого детёныша в человека. Литература должна соответствовать эпохе. Если читатель встречает текст не своего времени, он не считает его честным – и мы теряем читателя. Тогда мы не вырастим человека, который сделает большой шаг для человечества. А если ребёнок или подросток не будет учиться на литературе, ему остаётся учиться только на своём примере. Это не всегда безопасно. И у «Книгуру» в этом смысле – экологическая ниша: книгурушные писатели умеют зайти с той стороны, где читатель не ждёт, потянуть его за собой – и начать говорить с ним на сложные и серьёзные темы».

1 место заняла Лилия Волкова (Москва), повесть «Под созвездием Бродячих псов».

2 место – Антонина Малышева (Новосибирск), повесть «Кот забвения».

3 место – Станислав Востоков (Московская обл.), повесть «Брат-юннат».

Эксперты отметили самых активных читателей, которые принимали участие в голосовании. Это Ирина Туманова и Анастасия Авраменко из Екатеринбурга. Оказалось, что читательницы учатся в одной гимназии, а о конкурсе им рассказал школьный библиотекарь.

Победителем конкурса на лучшую рецензию стала Полина Рутковская из Петрозаводска.

В 2017 году на конкурс поступило 613 текстов. Финалистами Восьмого сезона стали авторы из Великого Новгорода, Иваново, Калуги, Киева, Москвы, Чебоксар, Московской области, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Якутска.

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