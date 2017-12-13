«Революционный» выбор большой литературы

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12 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были названы лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга». Финал двенадцатого сезона прошел под слоганом «Вся власть русской литературе!» и был посвящен столетию революции. Ведущими вечера стали актриса и телеведущая Александра Ребенок и актер театра и кино Алексей Вертков.

«В декабре принято подводить итоги года. И они не могут не радовать. В 2017 году выросло книгоиздание. По данным ВЦИОМ, в нашей стране существенно сократилась доля нечитающих. Стали больше читать наши дети. В этом году российские школьники вновь опередили по этому показателю своих сверстников из Сингапура. И это радует, ведь растет поколение, которое будет читать наших финалистов и через много лет!» – приветствовал участников церемонии руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинодраматург и актер Владимир Грамматиков вручил приз «За вклад в литературу» прозаику и сценаристу Виктории Токаревой. «Фантастический реализм и магия реальности», – именно так охарактеризовал творчество писателя драматург.

Накануне были подведены итоги читательского голосования. Победителем стала биография «Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова. На втором месте – произведение «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, на третьем – «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина.

Предпочтения же большинства членов Литературной академии оказались на стороне автора книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, которому было присуждено первое место.

Второе место досталось Сергею Шаргунову и произведению «Катаев. Погоня за вечной весной», третье – Шамилю Идиатуллину и роману «Город Брежнев».

«Для нашего поколения Катаев – это молодость. Сергей Шаргунов нас возвращает к тому времени, не ерничая и не подкалывая. Политик Шаргунов пишет о Катаеве как прекрасный русский художник», – отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Премиальный фонд премии «Большая книга» составляет 5,5 млн рублей.

«Обращает на себя внимание революционность сегодняшней церемонии, и заключается она не только в атрибутике. Историческая тема в нашей литературе до сих пор в приоритете, что и продемонстрировал список финалистов: книги выстроились в ясную историческую последовательность – от эпохи Ивана Грозного у Гиголашвили до современности у Рубанова. Количество книг, приходящихся на каждый период истории, фактически говорит о его актуальности для нас. На мой взгляд, столетие русских революций – великая дата с точки зрения выявления тенденций. Именно с этого года должен начаться поворот к современному герою, к сегодняшним смыслам и ситуациям. А значит, сама премия будет неизбежно развиваться, сочетая точность и актуальность документальных жанров с необозримыми возможностями повестей и романов», – прокомментировал председатель Литературной академии Дмитрий Бак.

Источник: «Большая книга»