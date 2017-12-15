Комитет Государственной Думы РФ по культуре вручил благодарность ректору КГИК

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В Государственной Думы РФ прошла выставка "25 лет милосердия", приуроченная к 25-летию работы Национальной Инва-Академии искусств с детьми-инвалидами, а также к Международной декаде инвалидов. В ней принял участие и Краснодарский государственный институт культуры.

На открытии выставки выступили заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов, президент Инва-Академии Николай Галкин, председатель Совета попечителей Академии Татьяна Рогозина, заместитель председателя Комитета по культуре Ольга Казакова, представители фракций в Государственной Думе.

Александр Шолохов отметил благодарностью ректора КГИК Сергея Зенгина "за многолетнюю поддержку, оказываемую людям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также за помощь в организации выставки "25 лет милосердия" в Государственной Думе". Ее подписал председатель комитета Станислав Говорухин.

Благодарность ректору КГИК выразил и Московский дом национальностей "за плодотворную творческую работу с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.