КВН вернулся в Геленджик!

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На курорте прошел Фестиваль Открытой Геленджикской молодежной лиги КВН. Мероприятие стало долгожданным событием для геленджикской молодежи – веселые и находчивые вышли на сцену городского дворца культуры, искусства и досуга спустя 5 лет.

В прошедшем фестивале приняли участие 14 команд из различных уголков Кубани - Новороссийска, Краснодара, Славянска-на-Кубани, и, конечно же, Геленджика.

Каждая команда была по-своему уникальна. Некоторые из них только делают первые шаги в мир КВН, у других уже есть богатый опыт за плечами. Визитные карточки КВНщиков жюри фестиваля и зрители оценивали аплодисментами, смехом и высшими оценками. В итоге обладателями кубка фестиваля стала команда «Сборная Новороссийска». Второе место заняла команда «Сборная Геленджика», а третье – команда «Трио семеро» из города Краснодара. Лучшей актрисой жюри признало Милену Даварашвили из команды «Шёпот монаха», а лучшим актером выбрало Андрея Любченко из «Трио семеро». Уже в начале следующего года команды снова соберутся на геленджикской сцене, чтобы сыграть в ? финала Открытой Геленджикской молодежной лиги КВН. Следите за анонсами!

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт