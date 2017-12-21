Национальные библиотеки России исключат дублирования в оцифровке

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В 2018 году национальные библиотеки России исключат дублирование при оцифровке книг и документов. Об этом на Совете сотрудничества национальных библиотек (который накануне состоялся в Президентской библиотеке) было заявлено в ходе рассмотрения вопроса развития национальных электронных ресурсов.

Напомним, что в России – три учреждения, имеющие статус национальной библиотеки: Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве и расположенные в Санкт-Петербурге Российская национальная (РНБ) и Президентская библиотеки. Было отмечено, что в 2018 году на основе координации и кооперации должна продолжиться работа по формированию цифровых коллекций, которые могут быть основой для обмена фондами между тремя учреждениями. Это позволит полнее обеспечить доступ к книгам, документам и далее сокращать информационное неравенство в регионах. Только Президентская библиотека имеет более 400 удалённых электронных читальных залов во всех субъектах Федерации и 30 странах мира. При этом Президентская библиотека первой стала публиковать на портале списки материалов, планируемых к оцифровке. Ежегодное пополнение фондов этого учреждения составляет более 10 миллионов сканов, или 100 000 единиц хранения. Как говорилось на Совете сотрудничества, РНБ и РГБ должны также взаимодействовать между собой и с обществом по принципу максимальной прозрачности. Это особенно важно для реализации проекта «Национальная электронная библиотека», оператором которого выступает РГБ.

На Совете сотрудничества пришли к выводу о необходимости полного перехода к единым формам каталогизации и описания цифровых ресурсов, окончательном замещении импорта в программном обеспечении.

Как подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, сегодняшний день ставит перед национальными библиотеками задачи, решать которые необходимо общими усилиями. Это касается совместных мероприятий, пополнения фондов, формирования коллекций, сохранения не только цифрового, но и материального наследия. Генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый обратил внимание, что в 2018 году его организация и Президентская библиотека представят электронную коллекцию редких книг и материалов, посвящённых роли и месту отечественного спорта в истории, зарождению футбола в преддверии Чемпионата мира. Руководитель Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов высоко оценил опыт взаимодействия с Президентской библиотекой по сохранению книжных памятников и подготовке к культурно-просветительским проектам.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки