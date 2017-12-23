Фонд Президентской библиотеки пополнили раритетные издания Тамбовской области

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Президентской библиотекой в 2017 году создано 218 электронных копий особо ценных источников, предоставленных несколькими фондодержателями Тамбовской области. Эти раритетные объекты пополнят электронный фонд Президентской библиотеки, часть из них будет представлена на портале.

«С помощью данного проекта Президентской библиотеки за короткий срок произведены отбор массива для оцифровки, сканирование, получены высококачественные цифровые аналоги редких и особо ценных изданий и выполнена важная миссия по сохранению ветхих книг большого и великого форматов, – подчеркнул начальник Управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрий Голубев. – Оперативность, качество, чёткость в работе с партнёрами сопровождали все активные циклы и процессы взаимодействия с ответственными сотрудниками Президентской библиотеки в рамках нашей совместной работы».

Среди переданных Президентской библиотеке раритетов – комплекты газет «Тамбовские губернские ведомости» (1838–1851), «Тамбовский край» (1914–1916), «Народная нива» (1915), «Вестник Тамбовского губернского отдела управления» (1919), «Тамбовские известия» (1922), «Мичуринская правда» (1945), а также районные газеты военных лет «За коммунизм», «Большевистский путь», «За урожай» и другие. Также была оцифрована подшивка журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» (1909).

Президентская библиотека продолжает развивать сотрудничество с администрацией Тамбовской области, соглашение о сотрудничестве было заключено в 2012 году. На базе научной библиотеки им. А. С. Пушкина создан региональный центр Президентской библиотеки, также действуют три удалённых электронных читальных зала, благодаря чему пользователям доступны материалы из уникального фонда Президентской библиотеки, составляющего на сегодня около 600 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки