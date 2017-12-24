Новороссийские дети встретили Новогоднюю сказку

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Ровно в 11 часов в парке имени Ленина Весёлый паровозик начал своё интерактивное путешествие.

Сразу несколько Дедов Морозов, Снегурочек и прочих новогодних персонажей погрузили ребят в сказку, где сами дети должны были преодолевать трудности, решать задачки и разгадывать загадки. За успехи в конкурсах их ждали призы.

Помимо этого, сегодня в Морском культурном центре началось новогоднее «Космическое путешествие». Открылась музыкальная сказка НМТД им. Амербекяна «Здравствуй Дед Мороз, или месть Снежной королевы» и сказка ТЮЗа «Альбатрос» - «Двенадцать месяцев». Городской театр приглашает ребят на музыкальный мюзикл «Бременские музыканты».