Многонациональный Новый год отметили в институте культуры
Необычное празднование Нового года состоялось в Краснодарском государственном институте культуры. Иностранные слушатели подготовительного отделения вуза показали, как отмечается этот праздник у них на родине. Монгольские и латиноамериканские танцы, китайские мелодии на саксофоне – представители разных народов исполняли свои традиционные творческие номера.
Секретами русского Нового года поделились с иностранными учащимися студенты института культуры и даже провели конкурс на самое быстрое и четкое произнесение скороговорок на русском языке.
Каждый участник праздника приготовил свое национальное блюдо, а завершился этот вечер дружным исполнением песни "Мы желаем счастья вам" на русском языке.
Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры