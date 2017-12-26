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Многонациональный Новый год отметили в институте культуры

Необычное празднование Нового года состоялось в Краснодарском государственном институте культуры. Иностранные слушатели подготовительного отделения вуза показали, как отмечается этот праздник у них на родине. Монгольские и латиноамериканские танцы, китайские мелодии на саксофоне – представители разных народов исполняли свои традиционные творческие номера.

Секретами русского Нового года поделились с иностранными учащимися студенты института культуры и даже провели конкурс на самое быстрое и четкое произнесение скороговорок на русском языке.
Каждый участник праздника приготовил свое национальное блюдо, а завершился этот вечер дружным исполнением песни "Мы желаем счастья вам" на русском языке.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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