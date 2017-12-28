Дмитрий Дьяченко: наша задача, чтобы сказку и любую историю преподнести максимально реалистично

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В мире 28 декабря отмечают День кино. В этот день 1895 года в парижском «Гранд-кафе» состоялся первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Российский режиссёр кино и телевидения, сценарист, продюсер, автор успешногофильма-сказки "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко в эфире радио Sputnik рассказал, как в суровом мире не потерять «внутреннего ребенка» и донести до зрителя реальную картину жизни.

«В своей работе, в режиссуре, мне часто приходиться для достижения каких-то задач, обращаться к "внутреннему ребёнку" своего собеседника, оппонента. И нужно понять, как себя чувствует этот "ребёнок", в хорошем ли он настроении, не обижен ли, не нужно ли ему каких-то психологических поглаживаний, комплименты. Разговор со зрителем ведётся также, к нему тоже надо найти подход, дать ему понять, что разговор с экрана будет искренним. Я каждый раз пытаюсь это сделать, что разговор с экрана будет искренним, и зрителя никто здесь не пытается обмануть. И это для российского современного зрителя очень важно, потому что внутренний их ребёнок постоянно ждёт, что в российском кино их обманут, не дадут насладиться каким-то аттракционом, не утянут их в кино, не утянут из зала, из кресла в какую-то фантазию кинематографическую, и это сделать не так просто. Но каждый раз я и сотоварищи пытаемся это сделать. Жизнь и раньше была сложна, да и сейчас тоже. Если в материале есть только романтические отношения, и только идеальные случаи, герои, то конечно, человек сталкиваясь с многообразием мира, он немножко теряется. На мой взгляд, в том то и наша задача, чтобы показать сказку и любую историю, преподнести её максимально реалистично. Надо показать, что не всё так однозначно: чёрное - чёрное, белое - белое. А жизнь она очень сложна. Сегодня мы с вами улыбаемся, а завтра, я вам случайно на ногу наступил. И я уже - нехороший человек, "редиска". И всё в нашей жизни связано с полутонами, с какими-то нюансами. Мне важно, чтобы зритель-ребёнок с детства чувствовал, что жизнь - это не чёрно-белое пространство, в котором сразу всё понятно. Чем быстрее мы дадим понять человеку, что всё в жизни сложно и нужно держать ухо востро, и разбираться, тем лучше. И мне кажется наша сказка этому яркий пример. Мы пытались сделать так, чтобы зритель начал чуть-чуть шевелить головой, пусть в сказочном, в немного примитивном смысле. Всё неоднозначно. Да, мы получили от некоторых зрителей возмущённые отзывы, что немножко перевернули, хорошее в плохое и наоборот, как правило, это старшее поколение, которое привыкло, что роза пахнет розой, а зайчик пушистый, и он не даст тебе в нос лапой. И всё такое хорошее - оно должно быть хорошим. Но не тут-то было. Хорошее может ошибиться, с ним может что-то случиться. И в данном случае, наш Добрыня оступается, переходит на тёмную сторону. Но у него есть причины на это. Поэтому, не всё так однозначно. Непонятно по каким законам иногда судить персонажи. В жизни мы судим о человеке плохо, если он пришёл и начинает нас ругать, отчитывать. А через день оказывается, что он делал правильную вещь, он нас на путь истинный пытался поставить. Или человек совершает хорошие поступки, а оказывается, что он враг и предатель. В жизни не так просто всё. Я себя с молодых лет настроил на такой способ восприятия мира, когда ты должен максимальное количество информации взять о человеке, о предмете. Я воспринимаю всё в комплексе, и стараюсь точно также и персонажи создавать, чтобы зритель видел некий комплекс проблем, а не картонку, которая раз, раз и переворачивается. И вот эта ярлыковость мне не нравится. Я буду избавляться от неё в кино2, - поделился режиссер.

Источник: https://ria.ru/radio/