В Краснодаре состоялся Рождественский концерт Музыкального кадетского корпуса

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В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 28 декабря, состоялось родительское собрание в Музыкальном кадетском корпусе. В его рамках воспитанники корпуса подготовили Рождественский концерт.

Открылся праздник хоровым исполнением песни "Белеет парус одинокий", после чего каждый кадет продемонстрировал, чему научился за эти месяцы обучения, исполнив отрывок произведения на своем инструменте.

С наступающим Новым годом кадет и воспитанников поздравил ректор КГИК Сергей Зенгин:

"Дорогие родители и кадеты, поздравляю вас с наступающим Новым годом! вы в октябре приняли присягу и пообещали стать настоящими патриотами. Вы молодцы, хорошо учились, готовились к этому празднику. И сегодня показали своим родителям, чего достигли за несколько месяцев обучения. Но впереди ещё много работы, верно?"

"Так точно", – дружно ответили кадеты.

"Мы понимаем, как было сложно вам и вашим детям. Мы постарались сделать, чтобы им было максимально комфортно," – обратился ректор к родителям кадет.

В этот вечер воспитанники сыграли несколько произведений целым оркестром под руководством Алексея Харатянца.

Кадеты на празднике не только читали новогодние стихи, играли, выступали в роли ведущих, но и получали подарки.

Особенным сюрпризом для ребят стали книги о Музыкальном кадетском корпусе с их портретами. Подарки ребятам вручил ректор института.

Источник: Пресс-служба ректора КГИК