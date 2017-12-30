Интервью генерального директора Международной компании ThaiHavenCo,, эксперта по туризму, Сокольникова Романа

/Культура/

В редакцию представляет мнение эксперта по вопросам зарубежного туризма. В канун новогодних праздников нам представляется, что это будет интересно нашим читателям.

Чангмай, Северный Таиланд, Юго-Восточная Азия.



Ослепляющее глаза солнце, высокая влажность. Но уже, к счастью, не так жарко, как на острове в южной части материка. Давно приелась снующая из стороны в сторону в бесконечном порыве толпа туристов, хотелось севернее, сил и желания было вполне достаточно для продолжения месячного путешествия по любимой стране. Здесь, как и на юге, на обед ждал такой знакомый и, казалось, необходимый теперь суп из морепродуктов Том Ям. Девушка довольно быстро освоила приемы приготовления, секреты местной традиционной кухни и вместо русского борща готовила любимому не менее вкусный тайский суп.



Пуна, штат Карнатака, Центральная Индия.



Я не знаю почему, но я возвращаюсь сюда каждый год, снова и снова. Сколько раз я не задавал этот вопрос местным - почему они не убирают тонны мусора с улиц своей любимой Индии, столько раз меня обескураживал такой простой и бескомпромиссный ответ - зачем, если в сезон дождей все унесется в океан, очистится. В этом вся Индия, где буддизм уже давно укоренился в жилах и клетках каждого местного жителя. Страна контрастов, высокой духовности и священных коров.



Ярославская область, Россия.



Теплый поток воздуха дует прямо в лицо, мимо проносятся сотни берез вперемешку с высочайшим стройными соснами, а мы подпрыгиваем на ухабах и кочках, не снижая скорости, несемся вперед. Воздух такой родной и знакомый и все еще очень теплый, не смотря на прогрессирующую осень. Так кстати оказался здесь и именно сейчас этот замечательный квадроцикл и мы из древнейшего красавца Ярославля умчались в лес за знаменитыми местными грибами. Мчимся навстречу неизведанному, наслаждаясь красотами местной природы. Нас ждут грибы, Волга и бескрайний лес.



Солнечный день, невероятное скопление народа на оживленных улицах. Кто-то просто гуляет не спеша, кто-то общается или бежит торопливо, опаздывая. Мы сидим в одном из офисов, недавно отстроенной части столицы, Moscow City.



- Здравствуйте, хороший день сегодня выдался, отличная погода для сентября?



- С.Р.: Да, я слышал, в Москве в это время ночью уже могут быть заморозки. Погода действительно такая, какой и должна быть в бархатный сезон, отличный подарок москвичам ко Дню города.



- Многим очень интересно, почему вы начали развиваться именно, как Международная туристическая компания, ведь сейчас такое огромное количество туристических агентств, высокая конкуренция на этом рынке?



- С.Р.: На самом деле у нас практически нет конкурентов, в связи с завышенными ценами и низким качеством сервиса в большинстве подобных компаний на территории России. Большая часть подобных агентств работают как посредники через Туроператоров, которые получают свою часть прибыли, что увеличивает цены на турпакеты. За счет массовости предложений и ориентации именно на среднего туриста, чартерных авиаперелетов, пакетных гостиниц -снижается качество сервиса и повышаются риски для клиентов.

Заниматься туризмом мы начали прежде всего потому, что сами имеем огромный опыт самостоятельных путешествий по многим странам мира и хотим, чтобы все заинтересованные в путешествиях люди могли за приемлемые деньги иметь должный уровень комфорта и сервиса.



- Как вам удалось в таком возрасте совершить столь много самостоятельных путешествий, пожить в многочисленных странах мира, ведь это, как правило, достаточно затратно в финансовом плане и занимает немало времени?



- С.Р..: Моя предыдущая работа была непосредственно связана с перемещением по различным странам. Свои же самостоятельные путешествия я планировал заранее и заказывал билеты, бронировал гостиницы тоже сам. Что позволяло сэкономить значительную часть денежных средств и жить в лучших условиях. Я побывал, наверное, в доброй половине стран этой планеты (улыбается). Это же мы хотим обеспечить и обеспечиваем для наших клиентов уже сейчас.



- Чем же ваша компания непосредственно отличается от остальных турфирм?



- С.Р..: Прежде всего уровнем безопасности. Для наших клиентов мы заказываем трансферы через самых надежных региональных и мировых авиаперевозчиков, бронируем именно регулярные, а не чартерные рейсы, что снижает риски при перелетах. Во-вторых, всех наших туристов мы размещаем в самых лучших гостиницах и апартаментах, в которых отдыхали сами или, в которых побывали наши агенты и могут их рекомендовать, как одни из самых лучших или лучшие в том ценовом диапазоне, который задает наш клиент.

Кроме того, мы занимаемся реализацией объектов недвижимости во всех странах, куда отправляем наших туристов, и формируем интересные туры по недвижимости.