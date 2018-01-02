Электронный фонд Президентской библиотеки раскрывает святочные традиции

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«Никакой народ не представляет нам столько забав на Рождественские праздники, как наш Русский, который, благодаря Богу, ещё не очужеземился. Дотоле он будет своим, доколе будет одушевлен народным чувством», – пишет Александр Терещенко в книге «Быт русского народа. Святки» 1848 года, электронная копия которой хранится в фонде Президентской библиотеки.

Один из самых красочных и любимых народом праздников – Святки – традиционно длится с 6 по 19 января: «от звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества Христова и до крещенского освящения воды.

В Президентской библиотеке можно ознакомиться с электронными копиями книг, рассказывающих о традиционных забавах, многие из которых не потускнели за давностью лет и популярны до сих пор.

Иван Божерянов в своём фундаментальном исследовании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894),прежде чем перейти к русским обычаям, делает экскурс в рождественские традиции европейских народов. «Самое празднование Святок, вероятно, перешло к нам из Греции или с юго-запада, – предполагает он, – так как у древних греков, при переходе старого нового года к новому, мужчины плясали в женских платьях, а женщины – в мужских… Готические святочные игры отправлялись в присутствии самого императора».

В Голландии был такой обычай: сторож 8 дней до Рождества Христова и 8 дней после, «возвещая поутру о пробитии часов, советывал жителям есть кашу с изюмом и мёдом». В Англии в Рождество следовало обязательно поклониться яблоням, чтобы привлечь богатый урожай, и жечь всю ночь специальные свечи, не давая им гаснуть, – иначе быть беде. Танцевали и пели на улицах в рождественские праздники англичане несколько дней кряду.

И Божерянов, и Терещенко отмечают особый настрой, присущие русским Святкам, которые проявляются «в радостном разговоре, радушном приёме, красивой одежде и в избе, оглашаемой песнями, – читаем в электронной копии книги «Быт русского народа. Святки». – Чувство девушек занято ещё более. Каждая из них думает тогда проникнуть в свою судьбу; узнать наперёд своего суженого, и будет ли она счастлива с ним».

Гадания и ворожба на суженых – одна из самых популярных святочных традиций. В народе из поколения в поколение передают способы узнать свою судьбу: с помощью зеркала, расплавленного воска, гребня, бросания обуви. В книге Терещенко приводится такой вариант гадания: «По деревням ворожат девицы: около полуночи они выходят на двор, и с которой стороны залает собака, с той стороны и ждать суженых».

В этой же книге рассказывается, что девушки особенно любят гадать на фигурки из хлеба. Перед новым годом (по старому стилю 13 января), после ужина, каждая лепит из оставшегося у неё куска хлеба изображение или фигуру, какую хочет; потом собирают все фигурки и раскладывают на пороге избы. После чего кличут какую-нибудь собаку, и допускают её к фигуркам: «чью прежде она схватит – той выйти замуж».

Святки праздновались всеми, но в основном это был молодёжный праздник. Для потешных игр парни и девушки загодя готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. Рядились, как кому хотелось, и с шутками-прибаутками колядовали: обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни, плясали, поздравляли хозяев. Основная цель колядования – пожелание счастья и богатства. Например, в Тверской губернии исполняли такую святочную колядную песню, обещая хозяевам хороший урожай:

Пришла коляда

Накануне Рождества.

Дайте коровку,

Масляну головку.

А дай Бог тому,

Кто в этом дому,

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста и т. д.

Ещё одну прекрасную традицию вспоминает Александр Терещенко в своём исследовании: «Во время колядских дней забывали застарелую вражду, примирялись и вступали в новую дружбу. Повсюду господствовало гостеприимство, разнообразные обдаривания и приглашения на пиршество».

Наши предки мудро полагали, что «В день свят суеты спят», а кроме того «Лето для старания, а зима – для гуляния».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки