Электронный фонд Президентской библиотеки раскрывает святочные традиции
«Никакой народ не представляет нам столько забав на Рождественские праздники, как наш Русский, который, благодаря Богу, ещё не очужеземился. Дотоле он будет своим, доколе будет одушевлен народным чувством», – пишет Александр Терещенко в книге «Быт русского народа. Святки» 1848 года, электронная копия которой хранится в фонде Президентской библиотеки.
Один из самых красочных и любимых народом праздников – Святки – традиционно длится с 6 по 19 января: «от звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества Христова и до крещенского освящения воды.
В Президентской библиотеке можно ознакомиться с электронными копиями книг, рассказывающих о традиционных забавах, многие из которых не потускнели за давностью лет и популярны до сих пор.
Иван Божерянов в своём фундаментальном исследовании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894),прежде чем перейти к русским обычаям, делает экскурс в рождественские традиции европейских народов. «Самое празднование Святок, вероятно, перешло к нам из Греции или с юго-запада, – предполагает он, – так как у древних греков, при переходе старого нового года к новому, мужчины плясали в женских платьях, а женщины – в мужских… Готические святочные игры отправлялись в присутствии самого императора».
В Голландии был такой обычай: сторож 8 дней до Рождества Христова и 8 дней после, «возвещая поутру о пробитии часов, советывал жителям есть кашу с изюмом и мёдом». В Англии в Рождество следовало обязательно поклониться яблоням, чтобы привлечь богатый урожай, и жечь всю ночь специальные свечи, не давая им гаснуть, – иначе быть беде. Танцевали и пели на улицах в рождественские праздники англичане несколько дней кряду.
И Божерянов, и Терещенко отмечают особый настрой, присущие русским Святкам, которые проявляются «в радостном разговоре, радушном приёме, красивой одежде и в избе, оглашаемой песнями, – читаем в электронной копии книги «Быт русского народа. Святки». – Чувство девушек занято ещё более. Каждая из них думает тогда проникнуть в свою судьбу; узнать наперёд своего суженого, и будет ли она счастлива с ним».
Гадания и ворожба на суженых – одна из самых популярных святочных традиций. В народе из поколения в поколение передают способы узнать свою судьбу: с помощью зеркала, расплавленного воска, гребня, бросания обуви. В книге Терещенко приводится такой вариант гадания: «По деревням ворожат девицы: около полуночи они выходят на двор, и с которой стороны залает собака, с той стороны и ждать суженых».
В этой же книге рассказывается, что девушки особенно любят гадать на фигурки из хлеба. Перед новым годом (по старому стилю 13 января), после ужина, каждая лепит из оставшегося у неё куска хлеба изображение или фигуру, какую хочет; потом собирают все фигурки и раскладывают на пороге избы. После чего кличут какую-нибудь собаку, и допускают её к фигуркам: «чью прежде она схватит – той выйти замуж».
Святки праздновались всеми, но в основном это был молодёжный праздник. Для потешных игр парни и девушки загодя готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. Рядились, как кому хотелось, и с шутками-прибаутками колядовали: обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни, плясали, поздравляли хозяев. Основная цель колядования – пожелание счастья и богатства. Например, в Тверской губернии исполняли такую святочную колядную песню, обещая хозяевам хороший урожай:
Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай Бог тому,
Кто в этом дому,
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста и т. д.
Ещё одну прекрасную традицию вспоминает Александр Терещенко в своём исследовании: «Во время колядских дней забывали застарелую вражду, примирялись и вступали в новую дружбу. Повсюду господствовало гостеприимство, разнообразные обдаривания и приглашения на пиршество».
Наши предки мудро полагали, что «В день свят суеты спят», а кроме того «Лето для старания, а зима – для гуляния».
Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки