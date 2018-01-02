Ситуация с плагиатом Аллы Пугачевой на композицию "Придуманная любовь" приобрела неожиданный поворот

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Вулых, несмотря на очевидный плагиат, не хочет раздувать конфликт с Примадонной.

Знаменитая исполнительница и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева связалась с одним из композиторов песни "Придуманная любовь", чтобы обсудить скандал с плагиатом, передает "Российский Диалог". Алла Борисовна связалась по телефону с поэтом-песенником Александром Вулых, который первым заметил то, что ее новая композиция "Я летала" очень похожа на их с Игорем Сарухановым "Придуманную любовь": "Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим", – выразился поэт. По словам Александра, о схожести между двумя песнями Примадонна узнала из его заявления. Сам Вулых не имеет ничего против Пугачевой и подчеркивает, что она невиновна в этом конфликте. "Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир", – пояснил музыкант. Напоминаем, ранее "Российский Диалог" сообщал о том, что композитор Игорь Саруханов прокомментировал "плагиат" Аллы Пугачевой на его песню "Придуманная любовь".

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/131752_1514903126