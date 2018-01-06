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Новороссийск увидит сражение сильнейших танцоров

8 января танцевальный фестиваль молодёжных коллективов “DANCE BATTL PRO- Южный стиль» приглашает жителей и гостей города-героя в здание Морского вокзала.

Зрители увидят хип-хоп, хаус, брейк и другие современные танцы в исполнении коллективов Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской области.

Баттлы будут сопровождаться известными в молодёжной среде диджеями, которые в режиме реального времени будут работать вместе с участниками фестиваля.

Танцевальное сражение завершится выбором победителя дня – сильнейшего по итогам всех выступлений. Начало соревнований в 12 часов.

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Категория: Новости / Культура

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