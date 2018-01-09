Президентская библиотека продлевает приём работ на мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» / «Foreign View»

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Президентская библиотека продлевает приём работ на международный ежегодный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» / «Foreign View». Отправить фотографии и видеоролики можно до 15 января 2018 года. Информация о проекте Президентской библиотеки размещена на сайте foreignview.prlib.ru .

На сегодняшний день для участия в конкурсе поступили работы из 18 стран мира, в том числе Китая, США, Франции, Норвегии, Греции. Россию представляют жители 54 городов Дальнего Востока, Урала Сибири, Крыма, Северо-Западного и других регионов страны.

Особо стоит отметить, что впервые на конкурс принимаются не только фото-, но и видеоматериалы. В роли авторов работ этого года выступают как любители, так и профессиональные режиссёры: жюри оценит как видеоролики с кадрами документальной хроники из семейных архивов, так и профессионально смонтированные видеосюжеты о поездках по миру. Фото и видео можно загрузить с тегом #foreignview2017 в Instagram.

В нынешнем году девиз конкурса «Взгляд иностранца» / «Foreign View» – «Экология жизни», поскольку тема красоты окружающего мира и воспитания бережного отношения к природе с помощью искусства близка многим. Она не имеет географических или возрастных границ.

По условиям мультимедийного конкурса принять участие в нём может любой желающий, загрузив работы на портал по обозначенным номинациям. Главное условие – на конкурс принимаются проекты, сделанные россиянами за рубежом, а иностранными гражданами – в России.

Организаторы конкурса по традиции постарались охватить наиболее актуальные, имеющие широкий отклик темы. Одноимённая номинация «Экология жизни» посвящена жанровым фотографиям, демонстрирующим влияние человека на окружающую среду, роль и место людей в сохранении экологического баланса. В номинации «Заповедная земля» принимаются снимки уникальных природных памятников, заказников, заповедников, национальных парков. Жизнь диких животных в их естественной среде обитания раскроет номинация «Чудеса животного мира», а «Волшебный макромир» продемонстрирует тайны природы через макрофотографию.

По традиции конкурс «Взгляд иностранца» / «Foreign View» включает географическую номинацию. В 2017 году она посвящена Швейцарии и объединяет пейзажные снимки, сделанные в этой стране. Зачастую лучшие кадры в путешествии оказываются сняты на мобильный телефон. В этой номинации победитель определяется народным голосованием.

Кроме того, в этом году Президентская библиотека открыла специальную номинацию «Мяч победы», которая приурочена к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. К участию принимаются снимки и видеосъёмки известных футбольных комментаторов, игроков, ярких моментов матчей, целых стадионов и многого другого на тему футбола. Приветствуются фотографии и видеоролики, демонстрирующие любительские и детские соревнования, уличный футбол.

Также можно отправить фотографии и видео, сделанные во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года и других футбольных соревнований, отражающие развитие инфраструктуры российских городов. Особый интерес привлекут снимки болельщиков. Необычные костюмы, цвета любимой команды и яркий грим – всё это ежегодно притягивает объективы миллионов фото- и видеокамер.

Задача каждого автора в данном проекте – не только победить в номинации, но и стать частью мирового сообщества, которое ежегодно создаёт для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности. Лучшие снимки участников включаются в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки. Материалы, присланные на мультимедийный конкурс, становятся частью выставок на различных культурных площадках страны.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» / «Foreign View» проводится при поддержке Русского географического общества и РОСКИНО.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки