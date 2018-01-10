Ушел из жизни Михаил Державин

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Актер Московского театра сатиры, Народный артист РСФСР скончался на 82-м году жизни после длительной болезни. Сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В 1954 году Михаил Державин поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году перешёл в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года и до самой смерти в январе 2018 года работал в Московском театре сатиры. Друг и постоянный партнёр по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели программу «Утренняя почта», а с 2013 ведут «Хочу знать».