О жизни и деятельности А. С. Грибоедова – раритетные материалы Президентской библиотеки

/Культура/

15 января 2018 года исполняется 223 года со дня рождения дипломата, литератора и композитора Александра Сергеевича Грибоедова. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией, посвящённой автору бессмертной комедии «Горе от ума». В подборку включены цифровые копии книг, журналов, архивных документов, литературно-критические, биографические, изобразительные и другие интересные материалы.

Значительная часть коллекции посвящена литературной деятельности А. С. Грибоедова. В отдельном разделе собраны тексты его произведений, рецензии и другие критические работы, а также учебные издания. Среди них – раритетное издание «Горя от ума» 1861 года, а также полное собрание сочинений 1889 года, про которое журнал «Вестник Европы» писал: «Новейшее издание Грибоедова есть, без сомнения, лучшее и наиболее полное его издание. Оно старается дать правильный и полный текст и сообщает весьма подробный и обстоятельный комментарий к сочинениям Грибоедова». Стоит отметить, что при знакомстве с литературным наследием Грибоедова невозможно ограничиться лишь поэзией и драматургией – путевые записки представляют его как интересного писателя-путешественника.

Между тем, не литература стала основным занятием Александра Сергеевича. Вся его жизнь была связана с дипломатической деятельностью и стремлением принести как можно большую пользу государству. Об этом рассказывают материалы из подборки«Биография, государственная деятельность». Особого внимания заслуживают цифровые копии изданий журналов «Русская старина» 1874 и 1876 годов, где даётся подробное описание деятельности Александра Грибоедова в Персии и его участие в заключении Туркманчайского договора. Н. Муравьев писал: «...Грибоедов в Персии был совершенно на своём месте... он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию... не найдётся, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места».

В журнале «Русская старина» была опубликована и работа одного из первых биографов Грибоедова, востоковеда Адольфа Берже, посвящённая трагической гибели писателя. Он был убит в 1829 году при разгроме религиозными фанатиками русского посольства в Тегеране. В своей статье Адольф Берже, используя официальные документы – ноты, депеши и донесения высших правительственных лиц России, Персии и Англии – попытался максимально объективно проанализировать причины этого происшествия. Автор отмечал: «Официальных сведений относительно данного события, сколько мне известно, в нашей печати до сих пор не появлялось. А это, по моему мнению, составляет довольно важный пробел в нашей литературе, тем более важный, что он непосредственно касается такой личности, как Грибоедов. Восполнение этого пробела служит целью настоящей статьи». Ещё один взгляд на гибель русского посла представлен в записках М. Я. Алавердянца «Кончина А. С. Грибоедова по армянским источникам».

Раритетное издание «А. С. Грибоедов: его жизнь и гибель в мемуарах современников» (1929) цитирует, в том числе, А. С. Пушкина. Поэт сказал о Грибоедове: «Рождённый с честолюбием, равным его дарованиям, долго он был опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. <…> Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Через несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыла ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки