Исполняется 100 лет со дня рождения первого ректора КГИК

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16 января, исполняется 100 лет со дня рождения первого ректора Краснодарского государственного института культуры Павла Васильевича Наянова (1918-2006). Он руководил вузом с 1967 по 1983 год.

Главными задачами Павла Васильевича были создание материально-технической базы только что открывшегося вуза, кадровое обеспечение и осуществление набора студентов.

В институте открылись два факультета: библиотечный и культурно-просветительный, обучалось 200 студентов, работало 45 преподавателей. В 1968 году появилось собственное общежитие на 502 места и произошёл первый набор иностранных студентов. Была сформирована библиотека, создано студенческое научное сообщество. При руководстве Наянова появляются музыкально-педагогический факультет и факультет общественных профессий.

Павел Васильевич был кандидатом исторических наук. Участвовал в Великой Отечественной войне. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени.

До открытия вуза был первым секретарем крайкома комсомола (с 1949 по 1951 года), а также заместителем заведующего отделом Краснодарского крайкома партии.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры