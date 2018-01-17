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Новый сезон акции "Культурный понедельник" открывается в Краснодаре

В Краснодарском государственном институте культуры открывается третий сезон акции "Культурный понедельник". Он пройдет с 19 февраля по 11 июня. За это время жители города увидят восемь ярких концертов и спектаклей.

Откроется сезон спектаклем по пьесе Евгения Шварца "Красная шапочка". Зрителям представят классическую сказку в современной обработке. В этот раз в рамках акции пройдут два благотворительных концерта, вход на которые будет свободным. Благотворительный вокально-хореографический концерт "Венок дружбы на Кубани" состоится 12 марта, а через две недели, 26 марта, пройдет благотворительный вечер "Я песне посвящаю жизнь!". Он будет приурочен к 80-летию Виктора Захарченко.

В рамках "Культурных понедельников" в КГИК состоятся музыкальный вечер, посвященный романсам ("Романс, романс, романс…"), литературно-симфоническая композиция "Сказки под оркестр", выступление хореографов, приуроченное к Международному дню танца, концерты оркестра народных инструментов и "Я люблю тебя, Россия!"

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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