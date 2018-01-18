Историю и традиции праздника Крещения Господня раскрывают раритеты Президентской библиотеки

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19 января традиционно отмечается один из знаменательных православных праздников – Крещение Господне. В электронном фонде Президентской библиотеки сохраняются посвящённые ему многочисленные раритетные издания, исторические исследования и другие материалы. Также, благодаря представленной на портале библиотеки кинохронике, мы своими глазами можем увидеть, как отмечали этот праздник 80 лет назад.

«Для того чтобы уготованное людям милостию Божиею спасение было принято ими, И. Христу надлежало явиться в мир, к людям и сказать им о Самом Себе, о Своем посольстве от Бога Отца, надлежало поучить людей вере и доброму житию», – читаем в книге В. И. Никольского «Двунадесятые праздники Православной церкви или Цветник церковного сада» 1892 года. Автор отмечает: «При том до вступления в служение роду человеческому, И. Христу надлежало принять крещение; как безгрешному Ему не было нужды в крещении Самого Себя, но Он крестился в реке Иордан для того, чтобы положить начало нашему очищению от грехов, – чтоб „освятить Собою Иорданские струи“ и своим прикосновением сообщить воде силу к очищению нашему».

Подробные ответы на вопросы, связанные с Крещением, можно найти в книге И. Н. Бухарева «О праздниках православной церкви», электронная копия которой представлена на портале Президентской библиотеки. К примеру, издание так объясняет первоначальный смысл обряда и роль воды в этом сакральном действе: «Крещение есть умерщвление крещаемаго для греха и возрождение в жизнь духовную, т. е. святую, добродетельную; на это указывается и погружением крещаемого в воде: то он скрывается в воде, это образ смерти его греху, то он появляется из нея, это образ рождения в жизнь святую».

Автор отмечает, что крещенская вода – святыня для христиан: «Особенное свойство ея: не портится она ото времени, часто года два, три и более остаётся свежею и неповрежденною, как о том писал ещё св. Златоуст; приемлимая с верою, она служит к уврачеванию телесных болезней, погашению страстей, отогнанию злых духов и разорению всякого зла, направленного против нас со стороны диавола и злых людей».

У праздника Крещения есть и другие названия. Это связано с чудесным знамением, произошедшим, когда Иисус Христос выходил из реки Иордан. «Отверзлись над Ним небеса, Дух Святой сошёл на него в виде голубя и слышен был с неба голос Бога Отца: „Сей есть мой возлюбленный, в котором Моё благоволение“ – сообщает издание 1892 года «Жития всех святых, празднуемых православной греко-российской церковью», – Крещение Господне называется: 1) Богоявлением, потому что в этот день явился Бог, во Св. Троице покланяемый: Бог Отец – в гласе, Сын Божий – во плоти и Дух святый – в виде голубя, и ещё 2) Просвящением, так как Христос с этого дня явился светом, просвящающим мир».

В праздник Крещения традиционно проходит крестный ход на реки и озера для освящения воды. В историческом очерке И. Н. Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу»1895 года мы можем оценить размах крестного хода в допетровские времена: «Шествие открывал отряд стрельцов, от 400 до 600 человек, а также выборные из стремянного и других полков, по 200 от каждого. Все они в парадном платье по четыре в ряд. Одни несли золочённые винтовки, ложи которых были украшены перламутровыми раковинами, другие – золочённые копья…».

После церковной реформы Петра Великого некоторые обряды были упразднены, но в целом на величии праздника, столь значимого для всех православных христиан, это мало отразилось. В том же историческом очерке Крещение времён царствования Екатерины II выглядит так: «От берега до построенной за Иорданью беседки по разостланному сукну и коврам стояли кавалергарды. Между их Её Величество в предшествии всего священного синклита проходить изволило. Войско стояло вокруг Иордани продолговатою фигурой. Всех в гвардии в строю было 8900 человек».

Празднику Крещения Господня и другим знаменательным православным событиям посвящено большое количество материалов из фонда Президентской библиотеки. На сегодняшний день подборка оцифрованных материалов по православию только напортале библиотеки насчитывает около 4000 единиц хранения. Она постоянно пополняется материалами для духовного и религиозного просвещения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки